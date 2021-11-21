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Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ

Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021

Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ

Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости и другой гуманитарной помощи в Афганистан на поезде, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T23:33

2021-11-21T23:33

2021-11-21T23:33

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости и другой гуманитарной помощи в Афганистан на поезде, передает агентство Синьхуа.По его данным, поезд отправился в Афганистан в субботу из города Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Состав, который везет 50 грузовых контейнеров, должен прибыть в пункт назначения ориентировочно через 12 дней. Нуждающиеся афганцы получат теплую одежду, обувь, одеяла, хлебные лепешки и чай на фоне наступления холодов, отмечает агентство.Всего на данный момент из Синьцзяна было отправлено три поезда в Афганистан - в общей сложности страна получила 2,6 тысячи тонн китайской гумпомощи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20211121/taliby-1760062447.html

кабул (город)

китай

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, китай, афганистан, мохаммад хасан ахунд