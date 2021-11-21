Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211121/pomosch-1760093411.html
Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ
Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021
Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ
Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости и другой гуманитарной помощи в Афганистан на поезде, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T23:33
2021-11-21T23:33
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
оон
талибан
китай
афганистан
мохаммад хасан ахунд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_0:35:601:373_1920x0_80_0_0_ee31f6dd1c9c937928f4ce2325783807.jpg
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости и другой гуманитарной помощи в Афганистан на поезде, передает агентство Синьхуа.По его данным, поезд отправился в Афганистан в субботу из города Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Состав, который везет 50 грузовых контейнеров, должен прибыть в пункт назначения ориентировочно через 12 дней. Нуждающиеся афганцы получат теплую одежду, обувь, одеяла, хлебные лепешки и чай на фоне наступления холодов, отмечает агентство.Всего на данный момент из Синьцзяна было отправлено три поезда в Афганистан - в общей сложности страна получила 2,6 тысячи тонн китайской гумпомощи.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20211121/taliby-1760062447.html
кабул (город)
китай
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16120/27/161202757_27:0:560:400_1920x0_80_0_0_7bf3fe521f11747eac8b1f230c7d10be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кабул (город), оон, талибан, китай, афганистан, мохаммад хасан ахунд
23:33 21.11.2021
 
Китай отправил свыше тысячи тонн гумпомощи в Афганистан, сообщили СМИ

Синьхуа: Китай отправил свыше тысячи тонн гуманитарной помощи в Афганистан на поезде

© РИА Новости / Андрей ГрешновКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Андрей Грешнов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Китай направил свыше 1 тысячи тонн предметов первой необходимости и другой гуманитарной помощи в Афганистан на поезде, передает агентство Синьхуа.
По его данным, поезд отправился в Афганистан в субботу из города Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Состав, который везет 50 грузовых контейнеров, должен прибыть в пункт назначения ориентировочно через 12 дней. Нуждающиеся афганцы получат теплую одежду, обувь, одеяла, хлебные лепешки и чай на фоне наступления холодов, отмечает агентство.
Всего на данный момент из Синьцзяна было отправлено три поезда в Афганистан - в общей сложности страна получила 2,6 тысячи тонн китайской гумпомощи.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Женщины в Афганистане - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
17:40Захват власти в Афганистане талибами
Талибы запретили несколько телепередач с участием женщин
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ООНТалибанКитайАфганистанМохаммад Хасан Ахунд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:24Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавируса
03:20Глава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛ
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
Лента новостейМолния
Гинцбург оценил сроки изобретения "долгосрочной" вакцины от коронавирусаГлава ФНС анонсировал отказ от декларации о доходах физических лиц 3-НДФЛПсихолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января