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Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2021
Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
Польша пока не приняла решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:42
2021-11-21T13:48
в мире
варшава
белоруссия
минск
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
польша
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша пока не приняла решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в воскресенье.Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября."В данную минуту такого решения еще нет, но мы анализируем то, что делается на польско-белорусской границе", - сказал Мюллер."Сейчас мы видим, что в том конкретном месте ситуация немного изменилась, но мы не делаем вид, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась", - заключил Мюллер.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, варшава, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша
13:42 21.11.2021 (обновлено: 13:48 21.11.2021)
 
Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией

Варшава после ультиматума Минску не закрыла пункта пропуска на границе с Белоруссией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Люди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша пока не приняла решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в воскресенье.
Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября.
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"В данную минуту такого решения еще нет, но мы анализируем то, что делается на польско-белорусской границе", - сказал Мюллер.
"На этот момент кажется, что те требования, которые были направлены в сторону Белоруссии, выполнены. Может, такого решения и не надо будет принимать. Но мы помним, что если речь идет о закрытии пограничных переходов или экономической блокаде, то это инструменты, которые в числе политических и экономических решений которые могут быть применены в отношении Белоруссии", - добавил он.
"Сейчас мы видим, что в том конкретном месте ситуация немного изменилась, но мы не делаем вид, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась", - заключил Мюллер.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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