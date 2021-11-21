https://ria.ru/20211121/polsha-1760041618.html

Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией

Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2021

Варшава не закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией

Польша пока не приняла решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:42

2021-11-21T13:42

2021-11-21T13:48

в мире

варшава

белоруссия

минск

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759576225_161:0:3802:2048_1920x0_80_0_0_f5636863628478ae538d8a75c0d722cb.jpg

ВАРШАВА, 21 ноя – РИА Новости. Польша пока не приняла решение о закрытии железнодорожного пункта пропуска Кузница на границе с Белоруссией, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер журналистам в воскресенье.Пункт пропуска Кузница был закрыт 10 дней назад по инициативе польской стороны из-за миграционного кризиса. В близи него собралось большое количество мигрантов, которые штурмом пытались попасть на территорию Польши. В четверг Польша поставила Белоруссии ультиматум, обещая закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице, если ситуация не улучшится до 21 ноября."В данную минуту такого решения еще нет, но мы анализируем то, что делается на польско-белорусской границе", - сказал Мюллер."Сейчас мы видим, что в том конкретном месте ситуация немного изменилась, но мы не делаем вид, что ситуация на польско-белорусской границе стабилизировалась", - заключил Мюллер.На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

https://ria.ru/20211121/granitsa-1760040352.html

https://ria.ru/20211121/granitsa-1760037987.html

варшава

белоруссия

минск

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, белоруссия, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, польша