11:12 21.11.2021 (обновлено: 15:09 21.11.2021)
В Польше допустили закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
Премьер Польши Моравецкий допустил закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
© Sputnik / Виктор Толочко
ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с эстонской коллегой Каей Каллас в Таллине.
"Мы думаем над шагами в характере все более серьезных экономических санкций, в том числе о закрытии польско-белорусской границы со стороны Польши", — сказал он, отметив, что Варшава готова пойти на это, чтобы "оказать экономическое давление" на Минск.
При этом глава правительства надеется, что белорусские власти разрешат кризис, отправив нелегалов по домам. "Мы хотим дать шанс Лукашенко (президенту Белоруссии Александру Лукашенко. — Прим. ред.) сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения", — добавил он.
Пока республика прекратила доступ лишь к автодорожному пункту пропуска "Кузница", сказал Моравецкий.
В ноябре несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
Ранее Лукашенко в ответ на обещания Варшавы закрыть границу пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал — Европа". В Еврокомиссии, в свою очередь, заявляли, что топливо не должно служить инструментом шантажа или давления. Владимир Путин выражал надежду на то, что его коллега не пойдет на этот шаг, поскольку это будет нарушением транзитного договора.