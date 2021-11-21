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В Польше допустили закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

В Польше допустили закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021

В Польше допустили закрытие границы с Белоруссией из-за мигрантов

Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с эстонской коллегой Каей РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:12

2021-11-21T11:12

2021-11-21T15:09

в мире

таллин

белоруссия

польша

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 21 ноя — РИА Новости. Польша не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с эстонской коллегой Каей Каллас в Таллине.При этом глава правительства надеется, что белорусские власти разрешат кризис, отправив нелегалов по домам. "Мы хотим дать шанс Лукашенко (президенту Белоруссии Александру Лукашенко. — Прим. ред.) сделать шаг назад и довести до возвращения мигрантов в страны происхождения", — добавил он.Пока республика прекратила доступ лишь к автодорожному пункту пропуска "Кузница", сказал Моравецкий.В ноябре несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и неоднократно пробовали прорваться сквозь кордон, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.Ранее Лукашенко в ответ на обещания Варшавы закрыть границу пригрозил перекрыть газ, поступающий в Евросоюз по трубопроводу "Ямал — Европа". В Еврокомиссии, в свою очередь, заявляли, что топливо не должно служить инструментом шантажа или давления. Владимир Путин выражал надежду на то, что его коллега не пойдет на этот шаг, поскольку это будет нарушением транзитного договора.

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/shturm-1759942135.html

таллин

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в мире, таллин, белоруссия, польша, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии