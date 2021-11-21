https://ria.ru/20211121/poezd-1760011269.html
РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов - РИА Новости, 21.11.2021
РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T00:42
2021-11-21T00:42
2021-11-21T00:59
экономика
ржд
федеральная пассажирская компания
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК со ссылкой на телеграмму перевозчика.Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.Изменения, по данным РБК, ожидают поезда, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом и рядом других городов. При этом на период предстоящих новогодних праздников компания планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов. Они будут ходить по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Черного моря и популярные горнолыжные курорты."Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения", - цитирует агентство заявление пресс-службы компании. Это произойдет в случае необходимости и высокой востребованности. Отмечается, что на маршрутах, которые затронут изменения, пассажиры могут воспользоваться альтернативными поездами.РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID-19 весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90% отмененных поездов.
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экономика, ржд, федеральная пассажирская компания, россия
00:42 21.11.2021 (обновлено: 00:59 21.11.2021)
РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов
РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов из-за снижения спроса
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости
. Федеральная пассажирская компания
– дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК
со ссылкой на телеграмму перевозчика.
Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.
Изменения, по данным РБК, ожидают поезда, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом и рядом других городов. При этом на период предстоящих новогодних праздников компания планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов. Они будут ходить по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Черного моря и популярные горнолыжные курорты.
"Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения", - цитирует агентство заявление пресс-службы компании. Это произойдет в случае необходимости и высокой востребованности. Отмечается, что на маршрутах, которые затронут изменения, пассажиры могут воспользоваться альтернативными поездами.
РЖД
из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID-19 весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90% отмененных поездов.