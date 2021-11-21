https://ria.ru/20211121/poezd-1760011269.html

РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов

РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов - РИА Новости, 21.11.2021

РБК: РЖД отменит или сократит частоту курсирования 44 поездов

Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T00:42

2021-11-21T00:42

2021-11-21T00:59

экономика

ржд

федеральная пассажирская компания

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Федеральная пассажирская компания – дочернее предприятие открытого акционерного общества "Российские железные дороги" – отменит или сократит периодичность курсирования 44 поездов дальнего следования, сообщает агентство РБК со ссылкой на телеграмму перевозчика.Причиной пересмотра расписания стало падение потребительского спроса.Изменения, по данным РБК, ожидают поезда, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Мурманском, Адлером, Нижним Новгородом и рядом других городов. При этом на период предстоящих новогодних праздников компания планирует ввести в график около 500 дополнительных поездов. Они будут ходить по максимально востребованным направлениям: центральная часть страны, побережье Черного моря и популярные горнолыжные курорты."Графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения", - цитирует агентство заявление пресс-службы компании. Это произойдет в случае необходимости и высокой востребованности. Отмечается, что на маршрутах, которые затронут изменения, пассажиры могут воспользоваться альтернативными поездами.РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне COVID-19 весной сокращали более 200 поездов дальнего следования. После смягчения ограничений компания начала восстанавливать ранее отмененные поезда. Было возвращено практически 90% отмененных поездов.

https://ria.ru/20200827/belozerov-1576367521.html

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экономика, ржд, федеральная пассажирская компания, россия