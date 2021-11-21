https://ria.ru/20211121/peskov-1760042854.html

Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности

Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности - РИА Новости, 21.11.2021

Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности

США сами пригнали вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории, это нелогично и неприлично, заявил... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:54

2021-11-21T13:54

2021-11-21T14:11

в мире

сша

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дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. США сами пригнали вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории, это нелогично и неприлично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211003/tayvan-1752876417.html

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в мире, сша, россия, дмитрий песков