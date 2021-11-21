https://ria.ru/20211121/peskov-1760042854.html
Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности
Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности - РИА Новости, 21.11.2021
Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности
США сами пригнали вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории, это нелогично и неприлично, заявил... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:54
2021-11-21T13:54
2021-11-21T14:11
в мире
сша
россия
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. США сами пригнали вооруженные силы из-за океана, но обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории, это нелогично и неприлично, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
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в мире, сша, россия, дмитрий песков
13:54 21.11.2021 (обновлено: 14:11 21.11.2021)
Песков прокомментировал обвинения России в необычной военной активности
Песков заявил, что США пригнали вооруженные силы, но обвиняют Россию в военной активности