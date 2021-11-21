https://ria.ru/20211121/perepiska-1760042095.html

В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу

В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу - РИА Новости, 21.11.2021

В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу

Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:48

2021-11-21T13:48

2021-11-21T13:48

политика

украина

дмитрий песков

сергей лавров

минские соглашения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616321_0:0:3082:1734_1920x0_80_0_0_5c411c108fb0c3134a625d07eb5e26a9.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не традиционно для дипломатии, но лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии."То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20211119/lavrov-1759883300.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, дмитрий песков, сергей лавров, минские соглашения, россия