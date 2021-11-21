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В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу
В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу - РИА Новости, 21.11.2021
В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу
Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:48
2021-11-21T13:48
политика
украина
дмитрий песков
сергей лавров
минские соглашения
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не традиционно для дипломатии, но лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии."То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
https://ria.ru/20211119/lavrov-1759883300.html
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политика, украина, дмитрий песков, сергей лавров, минские соглашения, россия
13:48 21.11.2021
 
В Кремле прокомментировали публикацию переписки Лаврова по Донбассу

Песков назвал публикацию переписки Лаврова по Донбассу нетрадиционным решением

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. Переписка главы МИД РФ Сергея Лаврова с европейскими коллегами по Донбассу была опубликована на фоне публичных обвинений Москвы в бездействии, это не традиционно для дипломатии, но лукавая обстановка требует нетрадиционных решительных действий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в "нормандском формате" (РФ, Украина, Франция, ФРГ) по урегулированию на Украине подвергаются искажению. В связи с этим министерство опубликовало переписку главы российского МИД Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.
"То, что сейчас творится в мировой дипломатии, а раньше не творилось, и поэтому именно стало очень много лукавства. Отчаявшись что-то объяснить, и на фоне вот этих вот публичных обвинений Москвы в бездействии - вот такой блестящий шаг был предпринят. Да, это не традиционно для дипломатии, но с другой стороны нетрадиционно лукавая обстановка требует, наверное, нетрадиционных решительных действий", - сказал он в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 19:05
Лавров произнес слово Russia, отвечая на русском на вопрос журналиста
 
ПолитикаУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровМинские соглашенияРоссия
 
 
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