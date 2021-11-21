https://ria.ru/20211121/ottsy-1760090457.html

Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием

Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием - РИА Новости, 21.11.2021

Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием

Создание и утверждение всероссийского движения "Отцы России" – это знаковое событие, ответ на трудное время вызовов, тревог и ограничений, заявила вице-спикер... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T22:47

2021-11-21T22:47

2021-11-21T22:48

общество

госдума рф

анна кузнецова

россия

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Создание и утверждение всероссийского движения "Отцы России" – это знаковое событие, ответ на трудное время вызовов, тревог и ограничений, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Создание всероссийского движения отцов - знаковое событие. Это запрос времени. Три года назад объединилось несколько небольших групп активных пап в регионах, затем стартовала акция "Безопасность детства", которая по всей стране объединила тысячи активных родителей, проект "Наставничество", помощь конкретным семьям, спортивные и благотворительные проекты", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.Как отметила депутат, постепенно эти проекты укреплялись и множились, в то время как их смыслом и целью оставались защита семьей с детьми."День отца, утвержденный впервые президентским указом, стал важнейшим шагом признания миссии отцов и значения деятельности отцовских организаций России. Теперь - новый шаг - создание всероссийского движения. Как символ, как ответ на вызов в непростое время тревог, пандемий, ограничений", - заключила она.Всероссийское общественное движение "Отцы России" учредили в РФ 18 ноября. Союз объединит десять направлений на федеральном и региональном уровнях, в том числе наставничество, спорт и продвижение здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и исторической памяти.

https://ria.ru/20211017/ottsovstvo-1754711276.html

https://ria.ru/20211007/kuznetsova-1753464312.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, госдума рф, анна кузнецова, россия