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Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием
Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием - РИА Новости, 21.11.2021
Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием
Создание и утверждение всероссийского движения "Отцы России" – это знаковое событие, ответ на трудное время вызовов, тревог и ограничений, заявила вице-спикер... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:47
2021-11-21T22:48
общество
госдума рф
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Создание и утверждение всероссийского движения "Отцы России" – это знаковое событие, ответ на трудное время вызовов, тревог и ограничений, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова."Создание всероссийского движения отцов - знаковое событие. Это запрос времени. Три года назад объединилось несколько небольших групп активных пап в регионах, затем стартовала акция "Безопасность детства", которая по всей стране объединила тысячи активных родителей, проект "Наставничество", помощь конкретным семьям, спортивные и благотворительные проекты", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.Как отметила депутат, постепенно эти проекты укреплялись и множились, в то время как их смыслом и целью оставались защита семьей с детьми."День отца, утвержденный впервые президентским указом, стал важнейшим шагом признания миссии отцов и значения деятельности отцовских организаций России. Теперь - новый шаг - создание всероссийского движения. Как символ, как ответ на вызов в непростое время тревог, пандемий, ограничений", - заключила она.Всероссийское общественное движение "Отцы России" учредили в РФ 18 ноября. Союз объединит десять направлений на федеральном и региональном уровнях, в том числе наставничество, спорт и продвижение здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и исторической памяти.
https://ria.ru/20211017/ottsovstvo-1754711276.html
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общество, госдума рф, анна кузнецова, россия
22:47 21.11.2021 (обновлено: 22:48 21.11.2021)
 
Кузнецова назвала создание движения "Отцы России" знаковым событием

Кузнецова назвала создание всероссийского движения отцов ответом на время вызовов и тревог

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Создание и утверждение всероссийского движения "Отцы России" – это знаковое событие, ответ на трудное время вызовов, тревог и ограничений, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Создание всероссийского движения отцов - знаковое событие. Это запрос времени. Три года назад объединилось несколько небольших групп активных пап в регионах, затем стартовала акция "Безопасность детства", которая по всей стране объединила тысячи активных родителей, проект "Наставничество", помощь конкретным семьям, спортивные и благотворительные проекты", - написала Кузнецова в своем Telegram-канале.
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День отца в России
Как отметила депутат, постепенно эти проекты укреплялись и множились, в то время как их смыслом и целью оставались защита семьей с детьми.
"День отца, утвержденный впервые президентским указом, стал важнейшим шагом признания миссии отцов и значения деятельности отцовских организаций России. Теперь - новый шаг - создание всероссийского движения. Как символ, как ответ на вызов в непростое время тревог, пандемий, ограничений", - заключила она.
Всероссийское общественное движение "Отцы России" учредили в РФ 18 ноября. Союз объединит десять направлений на федеральном и региональном уровнях, в том числе наставничество, спорт и продвижение здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и исторической памяти.
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