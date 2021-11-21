https://ria.ru/20211121/oreyro-1760046248.html
Наталия Орейро привилась "Спутником V"
Наталия Орейро привилась "Спутником V" - РИА Новости, 21.11.2021
Наталия Орейро привилась "Спутником V"
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:44
2021-11-21T14:44
2021-11-21T14:45
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро сообщила, что привилась от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Да, конечно, первая вакцина, которую мы получили, была "Спутник V"... [Вакцинировалась] двумя дозами "Спутника". Очень хорошо", - сказала Орейро в эфире телеканала НТВ.Она также отметила, что в дальнейшем не собирается прививаться другим препаратом.Ранее сообщалось, что проживающая в Буэнос-Айресе 44-летняя Орейро получила российский паспорт, соответствующая церемония состоялась в российском посольстве. Актриса прочла присягу на русском и испанском языках.
https://ria.ru/20211025/grazhdanstvo-1756189478.html
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14:44 21.11.2021 (обновлено: 14:45 21.11.2021)
Наталия Орейро привилась "Спутником V"
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро привилась от коронавируса вакциной "Спутник V"