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Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством
Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством - РИА Новости, 21.11.2021
Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством
Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:56
2021-11-21T17:58
в мире
судан
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав его "предательством".Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок."Соглашение измены, подписанное сегодня между Хамдоком и Аль-Бурханом, полностью отвергается и касается только его сторон. Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока", - сказано в заявлении оппозиции.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
https://ria.ru/20211121/sudan-1760055117.html
https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html
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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
17:56 21.11.2021 (обновлено: 17:58 21.11.2021)
 
Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством

Суданская оппозиция отвергла достигнутое премьером и военными соглашение предательством

© AP Photo / Marwan AliГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Marwan Ali
Читать ria.ru в
КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав его "предательством".
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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Премьер Судана заявил, что интересы республики для него превыше всего
"Соглашение измены, подписанное сегодня между Хамдоком и Аль-Бурханом, полностью отвергается и касается только его сторон. Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока", - сказано в заявлении оппозиции.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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В миреСуданАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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