https://ria.ru/20211121/oppozitsiya-1760063297.html

Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством

Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством - РИА Новости, 21.11.2021

Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством

Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:56

2021-11-21T17:56

2021-11-21T17:58

в мире

судан

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав его "предательством".Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок."Соглашение измены, подписанное сегодня между Хамдоком и Аль-Бурханом, полностью отвергается и касается только его сторон. Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока", - сказано в заявлении оппозиции.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211121/sudan-1760055117.html

https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html

судан

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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок