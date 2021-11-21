17:56 21.11.2021 (обновлено: 17:58 21.11.2021)
Суданская оппозиция назвала соглашение премьера и военных предательством
Суданская оппозиция отвергла достигнутое премьером и военными соглашение предательством
© AP Photo / Marwan AliГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Marwan Ali
КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Оппозиционное военным властям Судана "Объединение профсоюзов" выпустило заявление, в котором отвергло подписанное политическое соглашение между военными и ранее отстраненным с поста премьера Абдаллой Хамдоком, назвав его "предательством".
Глава Суверенного совета Судана Абдель Фатах аль-Бурхан и ранее отстраненный военными с поста премьер-министра Абдалла Хамдок в воскресенье подписали политическое соглашение, предусматривающее возвращение главы кабмина на свой пост. Одним из пунктов декларации стало освобождение всех политических заключенных в стране. Подписанное соглашение также гарантирует переход власти в стране гражданскому правительству в ранее установленный срок.
"Соглашение измены, подписанное сегодня между Хамдоком и Аль-Бурханом, полностью отвергается и касается только его сторон. Это просто ложная попытка узаконить недавний переворот и авторитет Военного совета, а также политическое самоубийство доктора Абдуллы Хамдока", - сказано в заявлении оппозиции.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.