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В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 21.11.2021
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Калиново-Борщеватое, заявили РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:14
2021-11-21T22:14
2021-11-21T22:14
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украина
киев
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из крупнокалиберной артиллерии подконтрольное самопровозглашенной Луганской народной республике село Калиново-Борщеватое, заявили в воскресенье журналистам в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня."В 17.45 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Врубовка (под контролем Киева – ред.) вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу населенный пункт Калиново-Борщеватое с применением артиллерии калибром 152 миллиметра", - сказал офицер ЛНР в СЦКК.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили об артобстреле со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили об артобстреле украинскими силовиками село Калиново-Борщеватое