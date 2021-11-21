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В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть

В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть - РИА Новости, 21.11.2021

В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть

Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики) повреждены в результате... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:56

2021-11-21T09:56

2021-11-21T09:56

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики) повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в направлении Ясиноватой."По предварительным данным, имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211120/donbass-1759936159.html

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, донецкая народная республика, донбасс, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр