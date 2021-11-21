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В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть
В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть - РИА Новости, 21.11.2021
В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть
Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики) повреждены в результате... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:56
2021-11-21T09:56
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ясиноватая
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики) повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в направлении Ясиноватой."По предварительным данным, имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода", - сказал представитель ведомства.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211120/donbass-1759936159.html
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:56 21.11.2021
 
В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть

В Ясиноватой из-за обстрела была повреждена пожарная часть и цех завода

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожарная часть и цех машиностроительного завода в городе Ясиноватая (под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики) повреждены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра в направлении Ясиноватой.
"По предварительным данным, имеются повреждения здания пожарной части и цеха Ясиноватского машиностроительного завода", - сказал представитель ведомства.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассЯсиноватаяСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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