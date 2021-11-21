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Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже"
Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже" - РИА Новости, 21.11.2021
Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже"
Вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T00:40
2021-11-21T00:40
2021-11-21T00:40
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лили коллинз
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. Сериал стартовал 2 октября 2020. Главную роль сыграла Лили Коллинз. Она воплотила образ Эмили Купер, маркетолога из Чикаго, которая на год уехала в Париж по работе, завела микроблог и стала в нем рассказывать о своих буднях в столице Франции. Первый сезон закончился на том, что Эмили провела ночь с симпатичным соседом Габриэлем. На следующий день он должен был уехать в Нормандию, но судя по трейлеру, парень все же остался в Париже, а Эмили мучается из-за того, что никак не может понять, чего и кого она хочет. Ромком понравился многим зрителям и критикам. Первый сезон был номинирован в двух категориях на "Золотой глобус" и в одной на "Эмми". Продолжение сериала появится на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.
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лили коллинз, netflix, новости культуры, кино и сериалы
Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже"
На YouTube-канале Netflix вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже" с Лили Коллинз
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже", сообщает
Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.
Сериал стартовал 2 октября 2020. Главную роль сыграла Лили Коллинз. Она воплотила образ Эмили Купер, маркетолога из Чикаго, которая на год уехала в Париж по работе, завела микроблог и стала в нем рассказывать о своих буднях в столице Франции.
Первый сезон закончился на том, что Эмили провела ночь с симпатичным соседом Габриэлем. На следующий день он должен был уехать в Нормандию, но судя по трейлеру, парень все же остался в Париже, а Эмили мучается из-за того, что никак не может понять, чего и кого она хочет.
Ромком понравился многим зрителям и критикам. Первый сезон был номинирован в двух категориях на "Золотой глобус" и в одной на "Эмми".
Продолжение сериала появится на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.