https://ria.ru/20211121/netflix-1759795717.html

Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже"

Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже" - РИА Новости, 21.11.2021

Вышел трейлер второго сезона популярного сериала "Эмили в Париже"

Вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T00:40

2021-11-21T00:40

2021-11-21T00:40

культура

лили коллинз

netflix

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Вышел трейлер второго сезона "Эмили в Париже", сообщает Collider. Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix. Сериал стартовал 2 октября 2020. Главную роль сыграла Лили Коллинз. Она воплотила образ Эмили Купер, маркетолога из Чикаго, которая на год уехала в Париж по работе, завела микроблог и стала в нем рассказывать о своих буднях в столице Франции. Первый сезон закончился на том, что Эмили провела ночь с симпатичным соседом Габриэлем. На следующий день он должен был уехать в Нормандию, но судя по трейлеру, парень все же остался в Париже, а Эмили мучается из-за того, что никак не может понять, чего и кого она хочет. Ромком понравился многим зрителям и критикам. Первый сезон был номинирован в двух категориях на "Золотой глобус" и в одной на "Эмми". Продолжение сериала появится на стриминговой платформе Netflix 22 декабря.

https://ria.ru/20211118/trailer-1759617234.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лили коллинз, netflix, новости культуры, кино и сериалы