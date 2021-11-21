https://ria.ru/20211121/nato-1760042945.html
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ - РИА Новости, 21.11.2021
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:55
2021-11-21T13:55
2021-11-21T13:55
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя - РИА Новости. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у границ России и продвижение своей военной инфраструктуры, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях Москвы и Запада, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Выход есть. НАТО необходимо прекратить провокационную деятельность у наших границ, НАТО необходимо прекратить продвижение своей и политической, и военной инфраструктуры в сторону наших границ. Соединенные Штаты, их союзники должны прекратить концентрировать военный кулак у наших границ", - сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".Также, по его словам, "страны НАТО должны прекратить накачивать Украину современными вооружениями, тем самым окрыляя Украину на безумные действия" - попытки решения собственных проблем силовыми методами.
https://ria.ru/20211121/ucheniya-1760042458.html
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в мире, украина, москва, дмитрий песков, нато, россия
В Кремле призвали НАТО прекратить провокации у российских границ
Песков призвал НАТО прекратить провокационную деятельность у российских границ