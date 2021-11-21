https://ria.ru/20211121/myanma-1760051924.html

В Мьянме не менее 15 человек унесло волной во время праздника

В Мьянме не менее 15 человек унесло волной во время праздника - РИА Новости, 21.11.2021

В Мьянме не менее 15 человек унесло волной во время праздника

Не менее 15 человек утонули, когда их унесла приливная морская волна во время храмового праздника пагоды Кйайкхами Йей Ле в городке Кйайкхами в Монском штате... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T15:52

2021-11-21T15:52

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БАНГКОК, 21 ноя – РИА Новости. Не менее 15 человек утонули, когда их унесла приливная морская волна во время храмового праздника пагоды Кйайкхами Йей Ле в городке Кйайкхами в Монском штате Мьянмы, построенной на островке в нескольких сотнях метров от берега, сообщает в воскресенье сайт мьянманской медиагруппы Eleven Media.Трагедия произошла во время ежегодного храмового праздника пагоды, когда сотни жителей штата Мон и паломников из других штатов Мьянмы находились на середине сложенного из камней перехода на остров пагоды с материка, сообщает издание. В прилив вода обычно доходит до щиколоток, иногда до колен верующих, идущих по переходу к пагоде. В день праздника, помимо перехода, для транспортировки верующих к пагоде использовались лодки. Когда несколько паломников попытались с перехода перелезть в проходившую мимо лодку, произошло столкновение с другой лодкой и крушение обеих лодок, в результате люди упали в воду и многих унесли волны, говорится в сообщении.Спасателям удалось на момент публикации новости сайтом спасти восемь человек и извлечь из воды 15 тел погибших: одного буддийского монаха, двух гражданских мужчин и 12 женщин, включая 9-летнюю девочку, сообщает сайт со ссылкой на местного жителя. По словам собеседника издания, некоторые группы паломников, прибывшие вместе, сообщили спасателям, что по несколько человек из их групп пропали без вести.В спасательной операции в штате Мон в настоящее время участвуют военные, полиция, пожарная охрана, сотрудники Красного Креста и добровольцы из числа местных жителей, сообщает Eleven Media.

https://ria.ru/20191230/1563023524.html

https://ria.ru/20210430/davka-1730619799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, мьянма, красный крест