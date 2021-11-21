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Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 21.11.2021
Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества
Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:44
2021-11-21T16:54
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в десять тысяч рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам. Также от россиян требуют предоставить налоговые декларации."Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", — предупредили в управлении безопасности.В ведомстве подчеркнули, что только ФНС может высылать требования об уплате налогов, причем уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика и "Почту России", а не СМС и электронную почту.
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общество, московская область (подмосковье)
14:44 21.11.2021 (обновлено: 16:54 21.11.2021)
 
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумали новый способ отнять у россиян деньги

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.
Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в десять тысяч рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам. Также от россиян требуют предоставить налоговые декларации.
"Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", — предупредили в управлении безопасности.
В ведомстве подчеркнули, что только ФНС может высылать требования об уплате налогов, причем уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика и "Почту России", а не СМС и электронную почту.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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