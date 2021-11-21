https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760046128.html
Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 21.11.2021
Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества
Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:44
2021-11-21T14:44
2021-11-21T16:54
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в десять тысяч рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам. Также от россиян требуют предоставить налоговые декларации."Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", — предупредили в управлении безопасности.В ведомстве подчеркнули, что только ФНС может высылать требования об уплате налогов, причем уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика и "Почту России", а не СМС и электронную почту.
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
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общество, московская область (подмосковье)
14:44 21.11.2021 (обновлено: 16:54 21.11.2021)
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
Мошенники придумали новый способ отнять у россиян деньги