https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760046128.html

Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 21.11.2021

Под ударом пенсионеры и семьи с детьми: раскрыта новая схема мошенничества

Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:44

2021-11-21T14:44

2021-11-21T16:54

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Жители Подмосковья столкнулись с новой схемой мошенничества, при которой от них требуют выплатить подоходный налог с пособий детям и пенсионерам. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности.Злоумышленники рассылают письма с уведомлением о необходимости до 1 декабря оплатить 13% НДФЛ с летних выплат в десять тысяч рублей на детей дошкольного возраста и осенних выплат пенсионерам. Также от россиян требуют предоставить налоговые декларации."Важно помнить, что в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса государственные выплаты, за исключением больничных, не облагаются подоходным налогом", — предупредили в управлении безопасности.В ведомстве подчеркнули, что только ФНС может высылать требования об уплате налогов, причем уведомления приходят через личный кабинет налогоплательщика и "Почту России", а не СМС и электронную почту.

https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)