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В Центральной России ожидаются морозные ночи
В Центральной России ожидаются морозные ночи - РИА Новости, 21.11.2021
В Центральной России ожидаются морозные ночи
В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T21:02
2021-11-21T23:40
общество
центр "фобос"
погода
россия
евгений тишковец
дон
северная атлантика
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, метеорологическая зима "продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед"."Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона", — сказал он.В результате температурный фон окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. Так, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы обозначится обратный суточный ход температуры: несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, она продолжит понижаться до минус пяти."Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самой морозной в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус пяти-десяти, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно — минус пять-десять и без осадков", — рассказал он.При этом в среду около полудня на Русскую равнину придет "теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики"."Столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров", — указал он.По прогнозам синоптика, вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого морозы пойдут на спад, а суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус трех до плюс двух.В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны: облаков станет больше, ожидаются осадки в смешанной фазе и гололед. Как заключил Тишковец, "наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь".
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общество, центр "фобос", погода, россия, евгений тишковец, дон, северная атлантика
21:02 21.11.2021 (обновлено: 23:40 21.11.2021)
 
В Центральной России ожидаются морозные ночи

Центральную Россию на следующей неделе ожидают морозные ночи — до минус десяти

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкМороз, зима
Мороз, зима - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 ноя РИА Новости. В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, метеорологическая зима "продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед".
"Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона", — сказал он.
В результате температурный фон окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. Так, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы обозначится обратный суточный ход температуры: несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, она продолжит понижаться до минус пяти.
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"Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самой морозной в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус пяти-десяти, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно — минус пять-десять и без осадков", — рассказал он.
При этом в среду около полудня на Русскую равнину придет "теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики".
"Столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров", — указал он.
По прогнозам синоптика, вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого морозы пойдут на спад, а суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус трех до плюс двух.
В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны: облаков станет больше, ожидаются осадки в смешанной фазе и гололед. Как заключил Тишковец, "наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь".
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ОбществоЦентр "Фобос"ПогодаРоссияЕвгений ТишковецДонСеверная Атлантика
 
 
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