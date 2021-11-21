https://ria.ru/20211121/morozy-1760082428.html

В Центральной России ожидаются морозные ночи

В Центральной России ожидаются морозные ночи - РИА Новости, 21.11.2021

В Центральной России ожидаются морозные ночи

В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T21:02

2021-11-21T21:02

2021-11-21T23:40

общество

центр "фобос"

погода

россия

евгений тишковец

дон

северная атлантика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151245/48/1512454885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7a62fff5ba26b1dc72fad50dc4590bf6.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В первой половине следующей недели Центральную Россию ожидают морозные ночи — до минус десяти, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, метеорологическая зима "продолжает пробуксовывать, однако в начале предстоящей недели она все-таки сделает полшага вперед"."Снежный циклон североатлантического происхождения с центром над Средним Уралом развернется своей тыловой частью, и в регион вслед за холодным атмосферным фронтом хлынет полярный воздух, волна которого в ближайшие сутки-двое докатится до междуречья Волги и Дона", — сказал он.В результате температурный фон окажется на один-два градуса ниже климатической нормы. Так, в ночь на понедельник ударят заморозки, кое-где пройдет небольшой снег, образуется слабая гололедица. В дневные часы обозначится обратный суточный ход температуры: несмотря на выглянувшее из-за туч солнце и минимальную вероятность осадков, она продолжит понижаться до минус пяти."Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самой морозной в текущем сезоне. В условиях малооблачной погоды воздух впервые остынет до минус пяти-десяти, днем всего минус один-шесть. В ночь на среду будет также морозно — минус пять-десять и без осадков", — рассказал он.При этом в среду около полудня на Русскую равнину придет "теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики"."Столбики термометров устремятся к нулевой высоте, небосвод затянут многоярусные облака, пройдет обложной снегопад с общим количеством осадков три-пять миллиметров, усилится ветер, закружит слабая метель, снежный покров к вечеру подрастет до четырех-пяти сантиметров", — указал он.По прогнозам синоптика, вторая половина недели ознаменуется западно-восточным переносом воздушных масс атлантического происхождения. Из-за этого морозы пойдут на спад, а суточные колебания температуры будут укладываться в диапазон от минус трех до плюс двух.В четверг будет сухо, а к концу недели активизируются циклоны: облаков станет больше, ожидаются осадки в смешанной фазе и гололед. Как заключил Тишковец, "наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь".

https://ria.ru/20211116/issledovanie-1759224441.html

https://ria.ru/20211110/zima-1758473835.html

россия

дон

северная атлантика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центр "фобос", погода, россия, евгений тишковец, дон, северная атлантика