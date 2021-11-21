https://ria.ru/20211121/mikhaylov-1759896849.html

В России отмечают Михайлов день

В России отмечают Михайлов день - РИА Новости, 21.11.2021

В России отмечают Михайлов день

Православные отмечают день памяти архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T00:00

2021-11-21T00:00

2021-11-21T00:00

религия

религиозные праздники

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Православные отмечают день памяти архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день.Михайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен ангелами (в перевод с греческого – "посланники") - посланниками Божиими и демонами.Главные среди ангелов – это архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". А самый известный из них – архангел Михаил. Согласно христианскому вероучению, он является предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября. Поскольку архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память.В традиции Русской церкви день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела". Согласно православному вероучению, после крещения каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов.В Михайлов день верующие читают акафисты ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу. Также верующие молятся им на праздничной службе, после которой поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".

https://ria.ru/20211106/pravoslavnye-1757626678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религиозные праздники