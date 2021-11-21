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Религия
https://ria.ru/20211121/mikhaylov-1759896849.html
В России отмечают Михайлов день
В России отмечают Михайлов день - РИА Новости, 21.11.2021
В России отмечают Михайлов день
Православные отмечают день памяти архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T00:00
2021-11-21T00:00
религия
религиозные праздники
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Православные отмечают день памяти архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день.Михайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.Согласно христианскому учению, помимо видимого тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен ангелами (в перевод с греческого – "посланники") - посланниками Божиими и демонами.Главные среди ангелов – это архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". А самый известный из них – архангел Михаил. Согласно христианскому вероучению, он является предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября. Поскольку архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память.В традиции Русской церкви день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела". Согласно православному вероучению, после крещения каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов.В Михайлов день верующие читают акафисты ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу. Также верующие молятся им на праздничной службе, после которой поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".
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религиозные праздники
00:00 21.11.2021
 

В России отмечают Михайлов день

CC0 / / Икона Архангела Михаила
Икона Архангела Михаила - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
CC0 / /
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Православные отмечают день памяти архангела Михаила, который в народе известен как Михайлов день.
Михайлов день - народное название большого церковного праздника. В церковном календаре он называется Собором архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Согласно христианскому учению, помимо видимого тварного мира, есть еще и невидимый. Он населен ангелами (в перевод с греческого – "посланники") - посланниками Божиими и демонами.
Главные среди ангелов – это архангелы. Их в Церкви именуют высшими "ангельскими чинами". А самый известный из них – архангел Михаил. Согласно христианскому вероучению, он является предводителем всех ангельских сил. То есть "главнокомандующим". По-гречески - "архистратиг".
Верующие молятся архангелу Михаилу в различных нуждах. В церковном предании сохранились многочисленные свидетельства его помощи простым людям. Поэтому в IV веке в его честь был установлен популярный в народе праздник, который отмечается 21 ноября. Поскольку архангел Михаил является предводителем всех бесплотных небесных сил, то со временем 21 ноября стали отмечать и их память.
В традиции Русской церкви день святого Михаила называется еще "Всеобщим днем ангела". Согласно православному вероучению, после крещения каждому человеку Бог посылает ангела-хранителя. Тот незримым образом наставляет верующего на путь спасения и оберегает его от злых духов.
В Михайлов день верующие читают акафисты ангелу-хранителю и архистратигу Михаилу. Также верующие молятся им на праздничной службе, после которой поздравляют друг друга "с днем ангела" и "с днем архангела Михаила".
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