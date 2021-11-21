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Из центра "Брузги" госпитализировали около ста мигрантов

Из центра "Брузги" госпитализировали около ста мигрантов - РИА Новости, 21.11.2021

Из центра "Брузги" госпитализировали около ста мигрантов

Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T12:05

2021-11-21T12:05

2021-11-21T13:37

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КПП БРУЗГИ (белорусско-польская граница), 21 ноя - РИА Новости. Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда."Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта, травмы, полученные на границе."Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.

https://ria.ru/20211121/polsha-1760030679.html

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в мире, белоруссия, гродно, польша, коронавирус covid-19, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии