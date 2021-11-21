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Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках в Москве
Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках в Москве - РИА Новости, 21.11.2021
Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках в Москве
Число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:52
2021-11-21T08:52
2021-11-21T09:59
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Число мигрантов на стройках Москвы в рамках городского заказа снизилось более чем в два раза, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин."Даже во время пандемии мы видим снижение миграционного потока с одной стороны, с другой - объем жилищного строительства в Москве увеличился почти в два раза по сравнению с уровнем 2016 года. Но при этом стройки не заморозились, они ведутся активно. Количество мигрантов на строительных площадках города Москвы, по крайней мере в рамках городского заказа, уменьшилось более чем в два раза", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он назвал такие показатели хорошим результатом.
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общество, москва, сергей собянин
08:52 21.11.2021 (обновлено: 09:59 21.11.2021)
Собянин заявил о снижении числа мигрантов на стройках в Москве
Мэр Москвы Собянин: число мигрантов на стройках в столице снизилось более чем в два раза