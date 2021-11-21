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На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение
На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 21.11.2021
На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение
Прерванное утром движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:10
2021-11-21T10:10
2021-11-21T10:15
московский метрополитен
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прерванное утром движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье сообщалось, что движение на указанной линии приостановлено от станции "Курская" до станции "Партизанская". В обратном направлении поезда следовали c увеличенными интервалами. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной сбоя стало падение человека на рельсы на станции "Семеновская", пассажир погиб.
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московский метрополитен, москва
10:10 21.11.2021 (обновлено: 10:15 21.11.2021)
На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение
На синей линии московского метро восстановили движение после падения пассажира на рельсы