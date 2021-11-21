https://ria.ru/20211121/metro-1760026514.html

На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение

На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 21.11.2021

На Арбатско-Покровской линии московского метро восстановили движение

Прерванное утром движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:10

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московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прерванное утром движение на Арбатско-Покровской линии московского метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в воскресенье сообщалось, что движение на указанной линии приостановлено от станции "Курская" до станции "Партизанская". В обратном направлении поезда следовали c увеличенными интервалами. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной сбоя стало падение человека на рельсы на станции "Семеновская", пассажир погиб.

https://ria.ru/20211113/metro-1758948794.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский метрополитен, москва