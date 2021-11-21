https://ria.ru/20211121/mcrib-1760060786.html

Вы сто раз подумаете, прежде чем заказать фастфуд, после просмотра этого видео

В Сети ужаснулись видео с кухни "Макдоналдса" - РИА Новости, 21.11.2021

Вы сто раз подумаете, прежде чем заказать фастфуд, после просмотра этого видео

В Сети набирает популярность видео, автором которого стал сотрудник одной из зарубежных точек сети "Макдоналдс". РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:26

2021-11-21T17:26

2021-11-21T18:07

технологии

еда

макдоналдс

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, автором которого стал сотрудник одной из зарубежных точек сети "Макдоналдс".Пользователь TikTok с никнеймом zaezae1098 регулярно показывает, как готовят те или иные блюда. Недавно он поделился с подписчиками роликом, на котором запечатлен процесс приготовления популярного сэндвича "МакРиб" (McRib). Внимание комментаторов привлекло сразу множество деталей.Во-первых, замороженные ребрышки оказались пластом непривлекательного серого цвета. Во-вторых, их размораживали в грязной из-за множества слоев масла печи, напоминающей пресс-гриль. Затем мясо просто обмакивали с двух сторон в соусе барбекю.Пользователи соцсети не оставили происходящее на видео без комментариев."Никогда в жизни не заказывала "МакРиб". После этого видео я благодарю за это все свои счастливые звезды", — написала sarahhayes021."У меня началось расстройство от просмотра", — сообщил monyridethepony."И мы еще беспокоимся из-за ковида", — сыронизировала Allison_Real.Estate_Momma."Дорогуша, этот гриль надо распарить и помыть. Я сама работаю в "Макдоналдсе" и никогда не видела более грязной печи", — заявила sammyleigh2021."Выглядит тошнотворно. Дайте два", — пошутил user162351117029."МакГадость", — констатировала jessicatallgirl.Однако нашлись комментаторы, которые напомнили, что ожидать от фастфуда высокого качества не стоит.После того как ролик стал популярным и привлек интерес СМИ, сам автор видео (его зовут Азайа Гилли) заявил, что теперь боится потерять работу. "Это безумие. <…> Возможно, это значит "прощайте", — написал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211015/fastfud-1754810286.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, еда, макдоналдс, здоровый образ жизни (зож)