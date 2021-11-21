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Вы сто раз подумаете, прежде чем заказать фастфуд, после просмотра этого видео
В Сети ужаснулись видео с кухни "Макдоналдса" - РИА Новости, 21.11.2021
Вы сто раз подумаете, прежде чем заказать фастфуд, после просмотра этого видео
В Сети набирает популярность видео, автором которого стал сотрудник одной из зарубежных точек сети "Макдоналдс". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:26
2021-11-21T18:07
технологии
еда
макдоналдс
здоровый образ жизни (зож)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, автором которого стал сотрудник одной из зарубежных точек сети "Макдоналдс".Пользователь TikTok с никнеймом zaezae1098 регулярно показывает, как готовят те или иные блюда. Недавно он поделился с подписчиками роликом, на котором запечатлен процесс приготовления популярного сэндвича "МакРиб" (McRib). Внимание комментаторов привлекло сразу множество деталей.Во-первых, замороженные ребрышки оказались пластом непривлекательного серого цвета. Во-вторых, их размораживали в грязной из-за множества слоев масла печи, напоминающей пресс-гриль. Затем мясо просто обмакивали с двух сторон в соусе барбекю.Пользователи соцсети не оставили происходящее на видео без комментариев."Никогда в жизни не заказывала "МакРиб". После этого видео я благодарю за это все свои счастливые звезды", — написала sarahhayes021."У меня началось расстройство от просмотра", — сообщил monyridethepony."И мы еще беспокоимся из-за ковида", — сыронизировала Allison_Real.Estate_Momma."Дорогуша, этот гриль надо распарить и помыть. Я сама работаю в "Макдоналдсе" и никогда не видела более грязной печи", — заявила sammyleigh2021."Выглядит тошнотворно. Дайте два", — пошутил user162351117029."МакГадость", — констатировала jessicatallgirl.Однако нашлись комментаторы, которые напомнили, что ожидать от фастфуда высокого качества не стоит.После того как ролик стал популярным и привлек интерес СМИ, сам автор видео (его зовут Азайа Гилли) заявил, что теперь боится потерять работу. "Это безумие. &lt;…&gt; Возможно, это значит "прощайте", — написал он.
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96
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технологии, еда, макдоналдс, здоровый образ жизни (зож)
17:26 21.11.2021 (обновлено: 18:07 21.11.2021)
 
В Сети ужаснулись видео с кухни "Макдоналдса"

Пользователи TikTok ужаснулись видео с кухни "Макдоналдса"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's
Логотип на здании ресторана быстрого питания сети McDonald's - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Сети набирает популярность видео, автором которого стал сотрудник одной из зарубежных точек сети "Макдоналдс".
Пользователь TikTok с никнеймом zaezae1098 регулярно показывает, как готовят те или иные блюда. Недавно он поделился с подписчиками роликом, на котором запечатлен процесс приготовления популярного сэндвича "МакРиб" (McRib). Внимание комментаторов привлекло сразу множество деталей.
@zaezae1098 McRib🍔🍟#howmcdondaldsworkersbeatwork #mcdonalds #mcdonaldssecrets #fyp #foruoupage #foryourpage #xyzbca #mcrib #imlovinit ♬ Monkeys Spinning Monkeys - Kevin MacLeod
Во-первых, замороженные ребрышки оказались пластом непривлекательного серого цвета. Во-вторых, их размораживали в грязной из-за множества слоев масла печи, напоминающей пресс-гриль. Затем мясо просто обмакивали с двух сторон в соусе барбекю.
Пользователи соцсети не оставили происходящее на видео без комментариев.
"Никогда в жизни не заказывала "МакРиб". После этого видео я благодарю за это все свои счастливые звезды", — написала sarahhayes021.
"У меня началось расстройство от просмотра", — сообщил monyridethepony.
"И мы еще беспокоимся из-за ковида", — сыронизировала Allison_Real.Estate_Momma.
"Дорогуша, этот гриль надо распарить и помыть. Я сама работаю в "Макдоналдсе" и никогда не видела более грязной печи", — заявила sammyleigh2021.
"Почему это "мясо" выглядит как пенопласт?" — поинтересовалась samantha_b12.
"Выглядит тошнотворно. Дайте два", — пошутил user162351117029.
"МакГадость", — констатировала jessicatallgirl.
Однако нашлись комментаторы, которые напомнили, что ожидать от фастфуда высокого качества не стоит.

"Судя по комментариям, большинство уверено, что в "Макдоналдсе" подают еду в духе Рамзи по цене фастфуда. Вернитесь в реальность, народ. "МакРиб" крутой!" — отметил joshdoyon960.

После того как ролик стал популярным и привлек интерес СМИ, сам автор видео (его зовут Азайа Гилли) заявил, что теперь боится потерять работу. "Это безумие. <…> Возможно, это значит "прощайте", — написал он.
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