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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211121/mak-1760061895.html
На юге Афганистана увеличили выращивание снотворного мака, сообщили СМИ
На юге Афганистана увеличили выращивание снотворного мака, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021
На юге Афганистана увеличили выращивание снотворного мака, сообщили СМИ
На фоне экономических санкций, засухи в Афганистане многие фермеры в южной провинции Кандагар увеличили выращивание снотворного мака, из которого изготавливают... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:35
2021-11-21T17:35
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
кандагар (провинция)
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. На фоне экономических санкций, засухи в Афганистане многие фермеры в южной провинции Кандагар увеличили выращивание снотворного мака, из которого изготавливают опиум, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на местных жителей.Ранее издание писало, что "Талибан"* начал призывать афганских фермеров перестать выращивать снотворный мак, чтобы таким образом добиться международного признания.По словам жителей провинции, они занимаются выращиванием мака, чтобы обеспечить себе средства к существованию, так как для других легальных товаров нет рынков сбыта, в частности из-за того, что соседние страны периодически закрывают КПП на границах."Все здесь бедные. Мы станем еще беднее, если не будем выращивать мак. У нас нет альтернативы: для другой продукции просто нет рынка" - заявил газете житель провинции, который в этом месяце увеличил площадь посева мака с 2,5 до 4 акров.Несмотря на то, что правительство в Кабуле продолжает заявлять о борьбе с наркотиками и наркоторговлей, настроение на местах отличается, пишет Wall Street Journal. По словам главы одного из районов в Кандагаре, Афганистан, который страдает от финансовых санкций США и худшей за последние десятилетия засух, не может лишить фермеров средств к существованию."Как мы можем сказать им прекратить (выращивать мак)? Кто позаботится о них? Если международное сообщество признает наше правительство и мы получим помощь, тогда снотворный мак точно исчезнет. Мы можем принять меры для борьбы с ним, но мы не хотим. чтобы население страдало от еще большего обнищания", - приводит газета его слова.Как отмечает Wall Street Journal, в прошлом и "Талибан"*, и американские силы боролись с выращиванием мака и производством опиума, но так и не смогли их остановить, поскольку мак - это одна из немногих рентабельных культур, доступных местным фермерам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул. Последние две недели августа из столичного аэропорта, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"*.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211121/afganistan-1760059286.html
https://ria.ru/20200726/1574734904.html
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в мире, талибан, афганистан, кандагар (провинция)
17:35 21.11.2021
 
На юге Афганистана увеличили выращивание снотворного мака, сообщили СМИ

Wall Street Journal: в Кандагаре увеличили выращивание мака для изготовления опиума

© AP Photo / Allauddin KhanСбор мака в Кандагаре, Афганистан
Сбор мака в Кандагаре, Афганистан - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo / Allauddin Khan
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. На фоне экономических санкций, засухи в Афганистане многие фермеры в южной провинции Кандагар увеличили выращивание снотворного мака, из которого изготавливают опиум, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на местных жителей.
Ранее издание писало, что "Талибан"* начал призывать афганских фермеров перестать выращивать снотворный мак, чтобы таким образом добиться международного признания.
По словам жителей провинции, они занимаются выращиванием мака, чтобы обеспечить себе средства к существованию, так как для других легальных товаров нет рынков сбыта, в частности из-за того, что соседние страны периодически закрывают КПП на границах.
"Все здесь бедные. Мы станем еще беднее, если не будем выращивать мак. У нас нет альтернативы: для другой продукции просто нет рынка" - заявил газете житель провинции, который в этом месяце увеличил площадь посева мака с 2,5 до 4 акров.
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Несмотря на то, что правительство в Кабуле продолжает заявлять о борьбе с наркотиками и наркоторговлей, настроение на местах отличается, пишет Wall Street Journal. По словам главы одного из районов в Кандагаре, Афганистан, который страдает от финансовых санкций США и худшей за последние десятилетия засух, не может лишить фермеров средств к существованию.
"Как мы можем сказать им прекратить (выращивать мак)? Кто позаботится о них? Если международное сообщество признает наше правительство и мы получим помощь, тогда снотворный мак точно исчезнет. Мы можем принять меры для борьбы с ним, но мы не хотим. чтобы население страдало от еще большего обнищания", - приводит газета его слова.
Как отмечает Wall Street Journal, в прошлом и "Талибан"*, и американские силы боролись с выращиванием мака и производством опиума, но так и не смогли их остановить, поскольку мак - это одна из немногих рентабельных культур, доступных местным фермерам.
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* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистанКандагар (провинция)
 
 
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