https://ria.ru/20211121/litva-1760036826.html
В Литве прокомментировали решение Китая о дипломатических отношениях
В Литве прокомментировали решение Китая о дипломатических отношениях - РИА Новости, 21.11.2021
В Литве прокомментировали решение Китая о дипломатических отношениях
Литовский МИД сожалеет о решении Китая понизить уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:28
2021-11-21T12:28
2021-11-21T17:14
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Литовский МИД сожалеет о решении Китая понизить уровень дипломатических отношений до поверенного в делах, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.В Вильнюсе отметили, что открытие представительства Тайваня в республике, ставшее причиной такого решения Пекина, не противоречит "принципу одного Китая"."Литва еще раз подтверждает, что придерживается политики "одного Китая", но вместе с тем имеет право расширять сотрудничество с Тайванем, принимать и учреждать недипломатические представительства для обеспечения практического расширения таких связей, как это делает большинство других стран", — заявили в МИД.Дипломаты добавили, что страна руководствовалась экономическими интересами.Ранее КНР выразила протест из-за открытия тайваньского офиса в Литве (Пекин считает остров своей территорией). Китайская сторона расценила этот шаг как подрыв суверенитета и территориальной целостности страны, а также грубое вмешательство в ее внутренние дела.
https://ria.ru/20211121/litva-1760017954.html
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в мире, вильнюс, китай, тайвань, мид литвы
12:28 21.11.2021 (обновлено: 17:14 21.11.2021)
В Литве прокомментировали решение Китая о дипломатических отношениях
В Литве сожалеют о решении Китая понизить уровень дипломатических отношений