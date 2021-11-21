https://ria.ru/20211121/litva-1760017954.html

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой - РИА Новости, 21.11.2021

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой

Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T06:53

2021-11-21T06:53

2021-11-21T09:45

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ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе, говорится в заявлении МИД КНР.В Пекине утверждают, что этими действиями Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений. В частности, действия литовской стороны расценили как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела."В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип "одного Китая", в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двусторонних отношений", — говорится в заявлении.Китайский МИД напомнил, что неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию Пекина и не считается с общими интересами, создавая "дурной международный прецедент"."Мы призываем Литву немедленно исправить свои ошибки. Не стоит недооценивать решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны", — добавили в МИД КНР."Тайваньское представительство в Литве" открыли в четверг. Первым руководителем назначен Эрик Хуанг, исполняющий обязанности руководителя миссии непризнанной республики в Латвии.В августе Китай отозвал посла из Вильнюса, в ответ МИД прибалтийской республики отозвал для консультаций своего посла в Китае.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html

https://ria.ru/20210813/urok-1745590877.html

https://ria.ru/20211119/litva-1759758163.html

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китай

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр