https://ria.ru/20211121/litva-1760017954.html
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой - РИА Новости, 21.11.2021
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе, говорится в заявлении МИД КНР. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T06:53
2021-11-21T06:53
2021-11-21T09:45
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ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе, говорится в заявлении МИД КНР.В Пекине утверждают, что этими действиями Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений. В частности, действия литовской стороны расценили как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела."В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип "одного Китая", в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двусторонних отношений", — говорится в заявлении.Китайский МИД напомнил, что неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию Пекина и не считается с общими интересами, создавая "дурной международный прецедент"."Мы призываем Литву немедленно исправить свои ошибки. Не стоит недооценивать решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны", — добавили в МИД КНР."Тайваньское представительство в Литве" открыли в четверг. Первым руководителем назначен Эрик Хуанг, исполняющий обязанности руководителя миссии непризнанной республики в Латвии.В августе Китай отозвал посла из Вильнюса, в ответ МИД прибалтийской республики отозвал для консультаций своего посла в Китае.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20210816/kitay-1745895923.html
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в мире, литва, вильнюс, китай, тайвань, мид кнр
06:53 21.11.2021 (обновлено: 09:45 21.11.2021)
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой
Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня
ПЕКИН, 21 ноя — РИА Новости. Китай
понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня
в Вильнюсе
, говорится в заявлении МИД КНР
.
"Китай в связи с этим выражает резкое недовольство и решительный протест, китайская сторона приняла решение о понижении дипломатических отношений между двумя странами до уровня поверенного в делах", — сообщили в МИД.
В Пекине утверждают, что этими действиями Вильнюс нарушил взятые на себя политические обязательства, закрепленные в коммюнике об установлении дипломатических отношений. В частности, действия литовской стороны расценили как подрыв суверенитета и территориальной целостности Китая, а также грубое вмешательство в его внутренние дела.
"В мире есть только один Китай, а правительство КНР является единственным законным правительством Китая, принцип "одного Китая", в свою очередь, является всеобщим консенсусом международного сообщества и повсеместно признанной нормой международных отношений, а также политической основой развития двусторонних отношений", — говорится в заявлении.
Китайский МИД напомнил, что неоднократно призывал Литву не нарушать своих обязательств, однако Вильнюс не обращает внимание на позицию Пекина и не считается с общими интересами, создавая "дурной международный прецедент".
"Мы призываем Литву немедленно исправить свои ошибки. Не стоит недооценивать решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа обеспечить защиту государственного суверенитета и территориальной целостности страны", — добавили в МИД КНР.
"Тайваньское представительство в Литве" открыли в четверг. Первым руководителем назначен Эрик Хуанг, исполняющий обязанности руководителя миссии непризнанной республики в Латвии
.
В августе Китай отозвал посла из Вильнюса, в ответ МИД прибалтийской республики отозвал для консультаций своего посла в Китае.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана
во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.