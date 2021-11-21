https://ria.ru/20211121/lavrov-1760043259.html

В МИД объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами

В МИД объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами - РИА Новости, 21.11.2021

В МИД объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами

Германия и Франция искажают позицию Москвы по урегулированию конфликта на востоке Украины, этим и объясняется решение опубликовать переписку министра... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:01

2021-11-21T14:01

2021-11-21T15:22

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Германия и Франция искажают позицию Москвы по урегулированию конфликта на востоке Украины, этим и объясняется решение опубликовать переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из этих стран, заявили замглавы российского МИД Сергей Рябков и официальный представитель Мария Захарова.Захарова, в свою очередь, отметила, что Лавров неоднократно обращал на это внимание своих западных коллег."Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо — они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое, уже непредвзятое мнение", — пояснила она.Внешнеполитическое ведомство обнародовало переписку Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом 17 ноября, она касалась возможности проведения новой встречи "нормандской четверки"(Россия, Украина, Франция и ФРГ). В ведомстве тогда заявили, что пошли на этот шаг, чтобы "предотвратить дальнейшие спекуляции". Сам глава российской дипломатии, комментируя это решение, отметил, что его коллеги, "когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления" о том, что "вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет", что извращает смысл. Говоря о содержании самой переписки, он пояснил, что ее суть не в том, "кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать", а в том "саботаже, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".

https://ria.ru/20211121/perepiska-1760042095.html

https://ria.ru/20211119/publikatsiya-1759735726.html

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в мире, франция, москва, сергей рябков, сергей лавров, мария захарова, минские соглашения, россия