14:01 21.11.2021 (обновлено: 15:22 21.11.2021)
В МИД объяснили публикацию переписки Лаврова с коллегами
Захарова: публикация переписки Лаврова с Берлином и Парижем сформирует непредвзятое мнение
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Германия и Франция искажают позицию Москвы по урегулированию конфликта на востоке Украины, этим и объясняется решение опубликовать переписку министра иностранных дел Сергея Лаврова с коллегами из этих стран, заявили замглавы российского МИД Сергей Рябков и официальный представитель Мария Захарова.
"Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру", — сказал Рябков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
Захарова, в свою очередь, отметила, что Лавров неоднократно обращал на это внимание своих западных коллег.
"Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо — они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое, уже непредвзятое мнение", — пояснила она.
Внешнеполитическое ведомство обнародовало переписку Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом 17 ноября, она касалась возможности проведения новой встречи "нормандской четверки"(Россия, Украина, Франция и ФРГ). В ведомстве тогда заявили, что пошли на этот шаг, чтобы "предотвратить дальнейшие спекуляции".
Сам глава российской дипломатии, комментируя это решение, отметил, что его коллеги, "когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел, делали аррогантные, не очень этичные заявления" о том, что "вот все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет", что извращает смысл. Говоря о содержании самой переписки, он пояснил, что ее суть не в том, "кто кого куда пригласил и кто почему не смог приехать", а в том "саботаже, который последовательно осуществляется украинским режимом в отношении минских договоренностей".
19 ноября, 07:24МИД Франции и ФРГ возмутились публикацией переписки Лаврова