https://ria.ru/20211121/kuzya-1760028190.html
Убийцам кота Кузи грозит самое жесткое наказание
Для убийц кота Кузи из Северодвинска потребовали максимального наказания - РИА Новости, 21.11.2021
Убийцам кота Кузи грозит самое жесткое наказание
Зоозащитники просят приговорить двух жителей Северодвинска к максимальному сроку за издевательства и убийство кота по кличке Кузя, пишут "Известия". РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:34
2021-11-21T10:34
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Зоозащитники просят приговорить двух жителей Северодвинска к максимальному сроку за издевательства и убийство кота по кличке Кузя, пишут "Известия".В 20 российских городах проходит акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить Анну-Викторию Громович и Артема Лаврентьева на пять лет тюрьмы. Подписи собирают в котокафе и Сети. На момент публикации две петиции (первую направили в суд, вторую — в управление МВД по Архангельской области) поддержали почти 300 тысяч человек. За инициативу наказать виновных высказался и народный артист России Эдгард Запашный, отмечает издание. По информации СМИ, подозреваемые с августа по сентябрь выкладывали в соцсети видео с издевательствами над 14-летним котом. Как оказалось, животное принадлежало матери Лаврентьева, а в июле муж с женой его выкрали и замучили до смерти. Хозяйка Кузи рассказывала, что ее любимец был очень ласковым и спокойным, а невестка угрожала расправиться не только с питомцем, но и с ней самой.Северодвинский городской суд запретил Лаврентьеву выходить из дома вечером и ночью, а также общаться с матерью. Помимо убийства кота, его подозревают в краже ее банковской карты.Первого октября полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, останки Кузи отправили на экспертизу.
https://ria.ru/20211008/kot-1753616961.html
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происшествия, архангельская область, россия
10:34 21.11.2021 (обновлено: 13:18 21.11.2021)
Для убийц кота Кузи из Северодвинска потребовали максимального наказания
Паре из Северодвинска, убившей кота Кузю, требуют назначить самое жесткое наказание
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости.
Зоозащитники просят приговорить двух жителей Северодвинска к максимальному сроку за издевательства и убийство кота по кличке Кузя, пишут "Известия
".
В 20 российских городах проходит акция под названием "Подпись за Кузю" с требованием осудить Анну-Викторию Громович и Артема Лаврентьева на пять лет тюрьмы. Подписи собирают в котокафе и Сети. На момент публикации две петиции (первую направили в суд, вторую — в управление МВД по Архангельской области
) поддержали почти 300 тысяч человек.
За инициативу наказать виновных высказался и народный артист России Эдгард Запашный, отмечает издание.
"Моя позиция, конечно, неизменна. Издевательство над животными неприемлемо. <...> Я очень рад, что большое количество адекватных людей консолидировалось вокруг этой проблемы", — сказал он.
По информации СМИ, подозреваемые с августа по сентябрь выкладывали в соцсети видео с издевательствами над 14-летним котом. Как оказалось, животное принадлежало матери Лаврентьева, а в июле муж с женой его выкрали и замучили до смерти. Хозяйка Кузи рассказывала, что ее любимец был очень ласковым и спокойным, а невестка угрожала расправиться не только с питомцем, но и с ней самой.
Северодвинский городской суд запретил Лаврентьеву выходить из дома вечером и ночью, а также общаться с матерью. Помимо убийства кота, его подозревают в краже ее банковской карты.
Первого октября полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, останки Кузи отправили на экспертизу.