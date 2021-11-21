https://ria.ru/20211121/kuleba-1760014867.html

Президент Болгарии вновь сделал заявление по Крыму

Президент Болгарии вновь сделал заявление по Крыму - РИА Новости, 21.11.2021

Президент Болгарии вновь сделал заявление по Крыму

Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, такое заявление он сделал телеканалу bTV. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T03:31

2021-11-21T03:31

2021-11-21T11:49

в мире

болгария

евросоюз

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дмитрий кулеба

румен радев

россия

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, такое заявление он сделал телеканалу bTV.При этом он считает возвращение полуострова в состав России "нарушением международного права".По данным украинского издания "Гордон", во время предвыборных теледебатов Радев уже заявлял, что "в настоящий момент Крым российский".Реакция УкраиныПрезидент нанес удар по дружественным украинско-болгарским отношениям, вновь указав на российский статус полуострова. Такое мнение в Twitter высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По мнению министра, болгарский лидер своими "опрометчивыми изречениями" подставил свою страну под критику Евросоюза и сыграл на руку "российской пропаганде".Украинское внешнеполитическое ведомство после первого высказывания Радева о Крыме вызвало посла Болгарии и потребовало от президента опровержения его слов. В Киеве заявили, что они "не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности"."Теплый и радушный прием"Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер в свою очередь пригласил Радева в регион."С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", — сказал РИА Новости Абажер."Абсолютно прав"Читатели болгарского издания "Факты" отреагировали на признание главой государства Крыма частью России. "В принципе он абсолютно прав! Крым — русский!" — написал Ами в комментариях. "Правильно. И никто не может отрицать: на данный момент Крым является территорией России", — полагает JEFF."Крым — исторически российский, это факт. И вопрос решен", — резюмировал Крим.

https://ria.ru/20211106/bolgary-1757866002.html

https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html

https://ria.ru/20210702/ucheniya-1739645340.html

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в мире, болгария, евросоюз, мид украины, иван абажер, дмитрий кулеба, румен радев, россия