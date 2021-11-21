03:31 21.11.2021 (обновлено: 11:49 21.11.2021)
Президент Болгарии вновь сделал заявление по Крыму
Президент Болгарии Радев вновь назвал Крым российским
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, такое заявление он сделал телеканалу bTV.
При этом он считает возвращение полуострова в состав России "нарушением международного права".
По данным украинского издания "Гордон", во время предвыборных теледебатов Радев уже заявлял, что "в настоящий момент Крым российский".
Реакция Украины
Президент нанес удар по дружественным украинско-болгарским отношениям, вновь указав на российский статус полуострова. Такое мнение в Twitter высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы Россия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей", — написал он.
По мнению министра, болгарский лидер своими "опрометчивыми изречениями" подставил свою страну под критику Евросоюза и сыграл на руку "российской пропаганде".
Украинское внешнеполитическое ведомство после первого высказывания Радева о Крыме вызвало посла Болгарии и потребовало от президента опровержения его слов. В Киеве заявили, что они "не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности".
"Теплый и радушный прием"
Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер в свою очередь пригласил Радева в регион.
"С Балкан пришла славянская письменность и православие. Поэтому именно с Балкан должно прийти и признание Крыма, как законной и неотъемлемой части России. Если президент Болгарии примет решение о посещении российского Крыма, то уверен, что ему будет оказан теплый и радушный прием", — сказал РИА Новости Абажер.
"Абсолютно прав"
Читатели болгарского издания "Факты" отреагировали на признание главой государства Крыма частью России.
"В принципе он абсолютно прав! Крым — русский!" — написал Ами в комментариях.
"Правильно. И никто не может отрицать: на данный момент Крым является территорией России", — полагает JEFF.
"Крым — исторически российский, это факт. И вопрос решен", — резюмировал Крим.