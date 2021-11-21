https://ria.ru/20211121/krym-1760062836.html
В Госдуме допустили участие Крыма в эксперименте по курортному сбору
В Госдуме допустили участие Крыма в эксперименте по курортному сбору - РИА Новости, 21.11.2021
В Госдуме допустили участие Крыма в эксперименте по курортному сбору
Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк допустил участие Крыма в эксперименте... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:49
2021-11-21T17:49
2021-11-21T17:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк допустил участие Крыма в эксперименте по курортному сбору, однако, по его словам, решение будет зависеть от эпидемиологической обстановки.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил РИА Новости о готовности ввести курортный сбор в регионе, если данный эксперимент в стране будет продлен и станет постоянным."Закон о курортном сборе показал свою эффективность. И, скорее всего, по итогам он будет распространен на всю территорию страны, но к этому мы вернемся, скорее всего, после преодоления пандемии. Участие Крыма в эксперименте возможно, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - сказал РИА Новости Черняк.По его словам, принимать решение окончательное будут власти полуострова.Эксперимент по взиманию с туристов курортного сбора в России был установлен законом в июле 2017 года и рассчитан до конца 2022 года. Он стартовал 1 мая 2018 года в курортных городах Ставрополья и Алтая, 16 июля 2018 года - в восьми муниципалитетах Краснодарского края: Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе и четырех поселениях Туапсинского района. Республика Крым отложила эксперимент до 1 мая 2022 года. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие городской инфраструктуры.
https://ria.ru/20211118/sevastopol-1759570830.html
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краснодарский край, анапа, госдума рф, новости - туризм, михаил развожаев, алексей черняк, россия
В Госдуме допустили участие Крыма в эксперименте по курортному сбору
Депутат Госдумы Черняк допустил участие Крыма в эксперименте по курортному сбору