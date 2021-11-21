Болгарская община указала на ошибку Румена Радева при оценке Крыма
Глава болгарской общины Крыма: международное право при воссоединении с Россией не нарушили
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что никакого нарушения международного права при воссоединении Крыма с Россией не было.
Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что "в политике есть реалии", и еще раз указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права".
"Мы благодарны президенту Болгарии, который отождествляет Крым с русской землей, потому что так было и будет всегда. Крым - это законная историческая часть России, и с этим нужно считаться всему международному сообществу", - сказал РИА Новости Абажер.
По его словам, референдум в 2014 году прошел в строгом соответствии Конституций Украины и Автономной Республики Крым, поэтому никакого нарушения международного права не было.
"Была воля крымского народа, который восстановил историческую справедливость, и Крым вернулся туда, где ему и положено быть по праву. Тем более, когда проходил референдум, ни украинская власть, ни армия и силовые структуры, которых насчитывалось более 30 тысяч на полуострове, этому не препятствовали, так как осознавали, что крымчане все делают согласно конституции", - подчеркнул Абажер.
Глава общины выразил уверенность, что если Радев посетит Крым, то изменит свои оценки крымского референдума.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.