https://ria.ru/20211121/krym-1760046692.html

Болгарская община указала на ошибку Румена Радева при оценке Крыма

Болгарская община указала на ошибку Румена Радева при оценке Крыма - РИА Новости, 21.11.2021

Болгарская община указала на ошибку Румена Радева при оценке Крыма

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что никакого нарушения международного права при воссоединении Крыма с Россией не... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T14:47

2021-11-21T14:47

2021-11-21T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что никакого нарушения международного права при воссоединении Крыма с Россией не было.Ранее президент Болгарии Румен Радев отметил, что "в политике есть реалии", и еще раз указал на российскую принадлежность полуострова. При этом он назвал возвращение региона в состав России "нарушением международного права"."Мы благодарны президенту Болгарии, который отождествляет Крым с русской землей, потому что так было и будет всегда. Крым - это законная историческая часть России, и с этим нужно считаться всему международному сообществу", - сказал РИА Новости Абажер.По его словам, референдум в 2014 году прошел в строгом соответствии Конституций Украины и Автономной Республики Крым, поэтому никакого нарушения международного права не было.Глава общины выразил уверенность, что если Радев посетит Крым, то изменит свои оценки крымского референдума.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова приняли решение вернуться в состав России демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211121/kuleba-1760014867.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/bolgary-1760040181.html

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общество, украина, оон, москва, владимир путин, иван абажер, румен радев, россия