https://ria.ru/20211121/krym-1760028002.html

Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 21.11.2021

Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Крым обновил максимум по числу смертей от коронавируса, за последние сутки умерло 24 человека, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T10:33

2021-11-21T10:33

2021-11-21T10:33

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по числу смертей от коронавируса, за последние сутки умерло 24 человека, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 17 ноября – умерло 23 человека."За 20 ноября умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 24 человека", - говорится в сообщении.Всего за истекшие сутки на территории республики зарегистрировано 884 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровел 881 человек. Протестированы 5 890 человек.С начала пандемии в регионе выявлено около 114 тысяч больных, выздоровели более 101 тысячи, умерли – 3398.

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

республика крым

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2021

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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии