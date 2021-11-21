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Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 21.11.2021
Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
Крым обновил максимум по числу смертей от коронавируса, за последние сутки умерло 24 человека, сообщили в минздраве региона. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T10:33
2021-11-21T10:33
2021-11-21T10:33
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Крым обновил максимум по числу смертей от коронавируса, за последние сутки умерло 24 человека, сообщили в минздраве региона.До этого суточный максимум был зафиксирован 17 ноября – умерло 23 человека."За 20 ноября умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 24 человека", - говорится в сообщении.Всего за истекшие сутки на территории республики зарегистрировано 884 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровел 881 человек. Протестированы 5 890 человек.С начала пандемии в регионе выявлено около 114 тысяч больных, выздоровели более 101 тысячи, умерли – 3398.
https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html
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республика крым, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Крым обновил антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки
В Крыму за сутки от COVID-19 умерло 24 человека, это новый антирекорд