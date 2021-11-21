Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760081192.html
Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения
Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения, заявили ученые - РИА Новости, 21.11.2021
Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения
Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Центров по контролю РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T20:52
2021-11-21T21:47
общество
воз
михаил мурашко
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_89f6b832384188b9b12e63ec5b6205c1.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона рожениц с марта 2020-го по сентябрь 2021 года. В целом мертворождение было редким событием. Однако выявленный у них COVID-19 увеличивал риск такого исхода, особенно в период доминирования дельта-штамма, говорится в статье.Предыдущее исследование показало гистопатологические аномалии плаценты у женщин, чья беременность осложнялась инфекцией SARS-CoV-2. Как предполагают специалисты, при коронавирусе может возникать гипоперфузия (пониженное кровоснабжение) и воспаление плаценты.Процент мертворождений во время этих наблюдений практически совпал с допандемийным — 0,64% против 0,59% у пациенток без COVID-19. Коронавирус повышал риск родить мертвого ребенка до 0,98%, а мутировавший вариант дельта — до 2,7%, подытожили врачи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от SARS-CoV-2. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В ВОЗ также подчеркнули, что смертность от инфекции связана с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html
https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584038788_458:0:3189:2048_1920x0_80_0_0_b4405294d14f000d24279c9562a70864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, воз, михаил мурашко, коронавирус covid-19
20:52 21.11.2021 (обновлено: 21:47 21.11.2021)
 
Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения, заявили ученые

CDC: дельта-штамм COVID-19 у беременных повышает риск мертворождения до 2,7%

© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона рожениц с марта 2020-го по сентябрь 2021 года. В целом мертворождение было редким событием. Однако выявленный у них COVID-19 увеличивал риск такого исхода, особенно в период доминирования дельта-штамма, говорится в статье.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября, 16:48Распространение коронавируса
Ученые объяснили, почему беременным необходимо привиться от коронавируса
Предыдущее исследование показало гистопатологические аномалии плаценты у женщин, чья беременность осложнялась инфекцией SARS-CoV-2. Как предполагают специалисты, при коронавирусе может возникать гипоперфузия (пониженное кровоснабжение) и воспаление плаценты.
Процент мертворождений во время этих наблюдений практически совпал с допандемийным — 0,64% против 0,59% у пациенток без COVID-19. Коронавирус повышал риск родить мертвого ребенка до 0,98%, а мутировавший вариант дельта — до 2,7%, подытожили врачи.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от SARS-CoV-2. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В ВОЗ также подчеркнули, что смертность от инфекции связана с отказом от профилактической иммунизации.
Беременность - РИА Новости, 1920, 17.11.2021
17 ноября, 03:06Распространение коронавируса
Врач рассказала о последствиях COVID-19 у беременных
 
ОбществоВОЗМихаил МурашкоКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:18Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезением
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
Лента новостейМолния
Психолог объяснил, как бороться с тотальным невезениемСМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды