https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760081192.html

Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения

Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения, заявили ученые - РИА Новости, 21.11.2021

Коронавирус у беременных повышает риск мертворождения

Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Центров по контролю РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T20:52

2021-11-21T20:52

2021-11-21T21:47

общество

воз

михаил мурашко

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Коронавирусная инфекция может спровоцировать мертворождение у беременных женщин. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на портале Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).Ученые проанализировали данные более 1,2 миллиона рожениц с марта 2020-го по сентябрь 2021 года. В целом мертворождение было редким событием. Однако выявленный у них COVID-19 увеличивал риск такого исхода, особенно в период доминирования дельта-штамма, говорится в статье.Предыдущее исследование показало гистопатологические аномалии плаценты у женщин, чья беременность осложнялась инфекцией SARS-CoV-2. Как предполагают специалисты, при коронавирусе может возникать гипоперфузия (пониженное кровоснабжение) и воспаление плаценты.Процент мертворождений во время этих наблюдений практически совпал с допандемийным — 0,64% против 0,59% у пациенток без COVID-19. Коронавирус повышал риск родить мертвого ребенка до 0,98%, а мутировавший вариант дельта — до 2,7%, подытожили врачи.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от SARS-CoV-2. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших не превышает четырех процентов, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В ВОЗ также подчеркнули, что смертность от инфекции связана с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211105/beremennye-1757810481.html

https://ria.ru/20211117/rebenok-1759388365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, воз, михаил мурашко, коронавирус covid-19