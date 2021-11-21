https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760029988.html

В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 21.11.2021

В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 438, 2 496 и 1 909, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:04

2021-11-21T11:04

2021-11-21T11:04

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 438, 2 496 и 1 909, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3 438, Санкт-Петербург - 2 496, Московская область - 1 909", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 31, 16 и 10.

https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии