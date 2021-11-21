https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760029988.html
В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 21.11.2021
В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 438, 2 496 и 1 909, сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:04
2021-11-21T11:04
2021-11-21T11:04
распространение коронавируса
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 3 438, 2 496 и 1 909, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3 438, Санкт-Петербург - 2 496, Московская область - 1 909", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Калмыкии, Ненецком и Чукотском автономных округах - соответственно 31, 16 и 10.
https://ria.ru/20211120/immunitet-1759686085.html
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 3438 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 3438 новых случаев заражения коронавирусом