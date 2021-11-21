https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760029781.html
В России за сутки выписали 32 504 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 32 504 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
В России за сутки выписали 32 504 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 32 504 человека после COVID-19, за все время - 8 024 930, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:04
2021-11-21T11:04
2021-11-21T11:04
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 32 504 человека после COVID-19, за все время - 8 024 930, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 32 504 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 024 930", - говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 6081 человек, в Подмосковье - 2 058, в Санкт-Петербурге - 1 614.
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19
В России за сутки выписали 32 504 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 32 504 человека, переболевших COVID-19