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В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19

В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021

В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19

За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время - 264 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T11:02

2021-11-21T11:02

2021-11-21T11:02

распространение коронавируса

санкт-петербург

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время - 264 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 252 смерти... За весь период по России умерло 264 095 человека", - говорится в сообщении.Наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 97, Санкт-Петербурге - 74.

санкт-петербург

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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