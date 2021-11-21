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В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19
В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19 - РИА Новости, 21.11.2021
В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19
За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время - 264 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:02
2021-11-21T11:02
2021-11-21T11:02
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время - 264 095, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 1 252 смерти... За весь период по России умерло 264 095 человека", - говорится в сообщении.Наибольшее число смертей пациентов с COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 97, Санкт-Петербурге - 74.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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санкт-петербург, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19
В России за сутки умерли 1252 человека от COVID-19