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Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы - РИА Новости, 21.11.2021

Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:30

2021-11-21T17:30

2021-11-21T17:30

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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