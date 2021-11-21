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Россия-Китай: Главное
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Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы
Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы - РИА Новости, 21.11.2021
Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы
Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:30
2021-11-21T17:30
россия-китай: главное
китай
москва
владимир путин
шэнь хайсюн
россия
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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китай, москва, владимир путин, шэнь хайсюн, россия
17:30 21.11.2021
 
Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая орденом Дружбы

Путин наградил гендиректора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюна орденом Дружбы за большой личный вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами двух стран.
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайМоскваВладимир ПутинШэнь ХайсюнРоссия
 
 
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