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Культура
https://ria.ru/20211121/kino-1759888435.html
Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара"
Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара" - РИА Новости, 21.11.2021
Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара"
Герои ведут себя непредсказуемо и ломают стереотипы. Персонажи неоднозначные и не всегда приятные. Из-за чего так популярна жестокая "Игра в кальмара", что... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T08:00
2021-11-21T08:06
дженнифер лоуренс
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Герои ведут себя непредсказуемо и ломают стереотипы. Персонажи неоднозначные и не всегда приятные. Из-за чего так популярна жестокая "Игра в кальмара", что сделало "Голодные игры" культовой франшизой, что такое "архетип героя" и при чем тут сказки — в материале РИА Новости.Сказочная основа и архетип герояСтоит вспомнить известную фразу о том, что все идет из детства. Как ни удивительно, тяга к фильмам о выживании — тоже. Золушка — вечна. Кинематографисты не слишком меняют сюжет, и героиня советского фильма в исполнении Янины Жеймо, из британской экранизации (Лили Джеймс) или одноименного киномюзикла с Камилой Кабельо следует рисунку истории, намеченной еще в XVII веке.И если сюжет сказки пересказывать не надо, то "Королевская битва" требует уточнения. Она — о санкционированной правительством жестокой игре, в которой школьников заставляют участвовать под угрозой уничтожения. Действие происходит на необитаемом острове, где несколько десятков учеников на протяжении трех дней борются друг с другом. В цивилизацию должен вернуться только один — тот, у кого больше смекалки и, как ни странно, эмпатии.Нам бы хотелось, чтобы и в реальном мире было так, как в детских книжках, подтверждает Евгений Фомин, психолог футбольного клуба "Локомотив". По его словам, во время просмотра фильмов зритель "героизирует" основного персонажа.Инстинкты и умный персонажСамый популярный проект о выживании, о котором все говорят последние несколько месяцев, — "Игра в кальмара". Несмотря на азиатскую экзотичность, история про неудачливых авантюристов, помещенных на изолированный остров и вынужденных бороться за существование, побила рекорды по просмотрам.За тем, как взрослые герои играют в детские игры (видоизмененные и оттого смертельно опасные), следили зрители от школьников до пенсионеров.По словам Ольхового, часто в таких проектах сперва во главе угла стоит принцип "человек человеку волк". Но в итоге выигрывает вовсе не самый жестокий персонаж, а "тот, кто помогает другим, подает добрую идею и ее реализует". "Установку на выживание замещает более высокая цель", — говорит психотерапевт.Пример — франшиза "Голодные игры": она не теряет популярность вот уже семь лет. Главная героиня Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) совсем не хочет участвовать в жестоких соревнованиях, которые представляют собой смертельное развлекательное шоу, транслируемое на всю страну. Она не самый сильный игрок, выбирает тактику слежки, не вступая в конфронтацию с более агрессивными соперниками. В каждой части франшизы показано, как она помогает другим и не стремится нападать на тех, кто настроен враждебно.Ирина Смолярчук напоминает — это заложено в природе человека: "Один убегает, другой догоняет, только сейчас мы пытаемся делать это более цивилизованно".Аналогичную историю рассказывают в фильме "Эксперимент "Офис" о 80 сотрудниках корпорации "Белко". Люди, заблокированные в высотке, получают приказ ликвидировать друг друга, иначе их самих убьют. На протяжении полутора часов зритель наблюдает за тем, как в натуре героев проявляется желание уничтожать или, наоборот, помогать. "Если в основе этих картин лежала концепция "выжить любой ценой", это была бы совсем другая история, — уверен Ольховой. — На первом этапе у героя именно такая задача, но после трансформации установка "торжество зла" меняется на борьбу со злом. Персонаж переходит к идее жизни и побеждает. Именно этот момент привлекателен".Выбор ролевой моделиОтдельный пласт — фильмы о ловушках и загадках. Например, недавний хит "Клаустрофобы" про группу подростков, которые участвуют в квест-игре.Герои, запертые в помещении, не сразу догадываются, что должны соображать быстро, иначе погибнут: комната экстремально нагревается, в другой они рискуют замерзнуть и так далее. Создатели апеллируют к чувству страха зрителя — оторваться от экрана невозможно еще и потому, что аудитория параллельно с персонажами ищет ответы.Именно такая "солидарность" делает испытания, показанные в картинах, более реальными и потому понятными зрителям.Как, например, в антиутопии "Бегущий в лабиринте". Герои находятся в квадратном пространстве, окруженном Лабиринтом. О прошлой жизни не помнят ничего, кроме имени, и несколько лет ищут выход из ловушки. Но ее конструкция меняется каждую ночь и там обитают жуткие чудовища.Ирина Смолярчук считает, что такие истории (можно вспомнить еще "Дивергент", "Куб" или "5-ю волну") помогают зрителю понять или переосмыслить собственную роль.Иными словами, картины про выживание с умом, загадки и борьбу не только развлекают, но и дают шанс осознать или переосмыслить свои социальные потребности. Режиссеры взывают к природным инстинктам, а зритель получает возможность отрефлексировать их в реальности, не прибегая к экстремальным способам, как персонажи на экране.
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дженнифер лоуренс, такеши китано, знаменитости, кино и сериалы
08:00 21.11.2021 (обновлено: 08:06 21.11.2021)
 

Фильмы о выживании: в чем секрет популярности "Игры в кальмара"

© Color Force (2015) Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II"
Кадр из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II
© Color Force (2015)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Герои ведут себя непредсказуемо и ломают стереотипы. Персонажи неоднозначные и не всегда приятные. Из-за чего так популярна жестокая "Игра в кальмара", что сделало "Голодные игры" культовой франшизой, что такое "архетип героя" и при чем тут сказки — в материале РИА Новости.

Сказочная основа и архетип героя

Стоит вспомнить известную фразу о том, что все идет из детства. Как ни удивительно, тяга к фильмам о выживании — тоже.

"У этих картин сюжеты сказок, — уверен психотерапевт Константин Ольховой. — Например, как в "Морозко" или "Золушке", где главная героиня конкурирует с сестрами и побеждает. Так и в "Королевской битве" с Такеши Китано — добро берет верх над злом".

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Морозко"
Кадр из фильма Морозко - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Кадр из фильма "Морозко"
Золушка — вечна. Кинематографисты не слишком меняют сюжет, и героиня советского фильма в исполнении Янины Жеймо, из британской экранизации (Лили Джеймс) или одноименного киномюзикла с Камилой Кабельо следует рисунку истории, намеченной еще в XVII веке.
© Allison Shearmur Productions (2015)

Джеймс в фильме "Золушка"

Кадр из фильма Золушка
1 из 2

Джеймс в фильме "Золушка"

© Allison Shearmur Productions (2015)
© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony Pictures

Кабельо в фильме "Золушка"

Камила Кабелло в фильме Золушка
2 из 2

Кабельо в фильме "Золушка"

© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony Pictures
1 из 2

Джеймс в фильме "Золушка"

© Allison Shearmur Productions (2015)
2 из 2

Кабельо в фильме "Золушка"

© @cinderellamovieofficial/Facebook, Sony Pictures
И если сюжет сказки пересказывать не надо, то "Королевская битва" требует уточнения. Она — о санкционированной правительством жестокой игре, в которой школьников заставляют участвовать под угрозой уничтожения. Действие происходит на необитаемом острове, где несколько десятков учеников на протяжении трех дней борются друг с другом. В цивилизацию должен вернуться только один — тот, у кого больше смекалки и, как ни странно, эмпатии.
© AM Associates (2000) Кадр из фильма "Королевская битва"
Кадр из фильма Королевская битва
© AM Associates (2000)
Кадр из фильма "Королевская битва"
Нам бы хотелось, чтобы и в реальном мире было так, как в детских книжках, подтверждает Евгений Фомин, психолог футбольного клуба "Локомотив". По его словам, во время просмотра фильмов зритель "героизирует" основного персонажа.

"Срабатывает "архетип героя", — поясняет Фомин. — Это то, к чему многие стремятся, что заложено в сознании сказками, которые мы читали в детстве. Испытания, а в финале — награда и слава".

Инстинкты и умный персонаж

© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Самый популярный проект о выживании, о котором все говорят последние несколько месяцев, — "Игра в кальмара". Несмотря на азиатскую экзотичность, история про неудачливых авантюристов, помещенных на изолированный остров и вынужденных бороться за существование, побила рекорды по просмотрам.
За тем, как взрослые герои играют в детские игры (видоизмененные и оттого смертельно опасные), следили зрители от школьников до пенсионеров.
© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
© Netflix (2021)
Кадр из сериала "Игра в кальмара"

"У людей во все времена преобладают две потребности: размножаться и доминировать, — считает клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук. — То есть инстинкт быть главным, отвоевать лучшую еду, территории и трофеи. Фильмы дают человеку возможность попробовать на себе эти роли онлайн, чтобы понять, способен ли он быть завоевателем и в какой степени".

© Netflix (2021)Кадр из сериала "Игра в кальмара"
Кадр из сериала Игра в кальмара
1 из 3
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
© Netflix (2021)
© Netflix (2021)

Сцена из сериала "Игра в кальмара"

Кадр из сериала Игра в кальмара
2 из 3

Сцена из сериала "Игра в кальмара"

© Netflix (2021)
© Netflix (2021)

Фрагмент из сериала "Игра в кальмара"

Кадр из сериала Игра в кальмара
3 из 3

Фрагмент из сериала "Игра в кальмара"

© Netflix (2021)
1 из 3
Кадр из сериала "Игра в кальмара"
© Netflix (2021)
2 из 3

Сцена из сериала "Игра в кальмара"

© Netflix (2021)
3 из 3

Фрагмент из сериала "Игра в кальмара"

© Netflix (2021)
По словам Ольхового, часто в таких проектах сперва во главе угла стоит принцип "человек человеку волк". Но в итоге выигрывает вовсе не самый жестокий персонаж, а "тот, кто помогает другим, подает добрую идею и ее реализует". "Установку на выживание замещает более высокая цель", — говорит психотерапевт.
© Color Force (2013) Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя"
Кадр из фильма Голодные игры: И вспыхнет пламя
© Color Force (2013)
Лоуренс в фильме "Голодные игры: И вспыхнет пламя"
Пример — франшиза "Голодные игры": она не теряет популярность вот уже семь лет. Главная героиня Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс) совсем не хочет участвовать в жестоких соревнованиях, которые представляют собой смертельное развлекательное шоу, транслируемое на всю страну. Она не самый сильный игрок, выбирает тактику слежки, не вступая в конфронтацию с более агрессивными соперниками. В каждой части франшизы показано, как она помогает другим и не стремится нападать на тех, кто настроен враждебно.
© Color Force (2012)

Лоуренс в фильме "Голодные игры"

Кадр из фильма Голодные игры
1 из 3

Лоуренс в фильме "Голодные игры"

© Color Force (2012)
© Color Force (2014) Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I"
Кадр из фильма Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I
2 из 3
Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I"
© Color Force (2014)
© Color Force (2013)

Сцена из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

Кадр из фильма Голодные игры: И вспыхнет пламя
3 из 3

Сцена из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

© Color Force (2013)
1 из 3

Лоуренс в фильме "Голодные игры"

© Color Force (2012)
2 из 3
Кадр из фильма "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I"
© Color Force (2014)
3 из 3

Сцена из фильма "Голодные игры: И вспыхнет пламя"

© Color Force (2013)
Ирина Смолярчук напоминает — это заложено в природе человека: "Один убегает, другой догоняет, только сейчас мы пытаемся делать это более цивилизованно".
Аналогичную историю рассказывают в фильме "Эксперимент "Офис" о 80 сотрудниках корпорации "Белко". Люди, заблокированные в высотке, получают приказ ликвидировать друг друга, иначе их самих убьют. На протяжении полутора часов зритель наблюдает за тем, как в натуре героев проявляется желание уничтожать или, наоборот, помогать.
© BH Tilt (2017) Кадр из фильма "Эксперимент "Офис"
Кадр из фильма Эксперимент Офис
1 из 3
Кадр из фильма "Эксперимент "Офис"
© BH Tilt (2017)
© BH Tilt (2017)

Сцена из фильма "Эксперимент "Офис"

Кадр из фильма Эксперимент Офис
2 из 3

Сцена из фильма "Эксперимент "Офис"

© BH Tilt (2017)
© BH Tilt (2017)

Фрагмент из фильма "Эксперимент "Офис"

Кадр из фильма Эксперимент Офис
3 из 3

Фрагмент из фильма "Эксперимент "Офис"

© BH Tilt (2017)
1 из 3
Кадр из фильма "Эксперимент "Офис"
© BH Tilt (2017)
2 из 3

Сцена из фильма "Эксперимент "Офис"

© BH Tilt (2017)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Эксперимент "Офис"

© BH Tilt (2017)
"Если в основе этих картин лежала концепция "выжить любой ценой", это была бы совсем другая история, — уверен Ольховой. — На первом этапе у героя именно такая задача, но после трансформации установка "торжество зла" меняется на борьбу со злом. Персонаж переходит к идее жизни и побеждает. Именно этот момент привлекателен".

Выбор ролевой модели

© Original Film (2019) Кадр из фильма "Клаустрофобы"
Кадр из фильма Клаустрофобы
© Original Film (2019)
Кадр из фильма "Клаустрофобы"
Отдельный пласт — фильмы о ловушках и загадках. Например, недавний хит "Клаустрофобы" про группу подростков, которые участвуют в квест-игре.
Герои, запертые в помещении, не сразу догадываются, что должны соображать быстро, иначе погибнут: комната экстремально нагревается, в другой они рискуют замерзнуть и так далее. Создатели апеллируют к чувству страха зрителя — оторваться от экрана невозможно еще и потому, что аудитория параллельно с персонажами ищет ответы.
© Original Film (2019) Кадр из фильма "Клаустрофобы"
Кадр из фильма Клаустрофобы
1 из 3
Кадр из фильма "Клаустрофобы"
© Original Film (2019)
© Original Film (2019)

Сцена из фильма "Клаустрофобы"

Кадр из фильма Клаустрофобы
2 из 3

Сцена из фильма "Клаустрофобы"

© Original Film (2019)
© Original Film (2019)

Фрагмент из фильма "Клаустрофобы"

Кадр из фильма Клаустрофобы
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клаустрофобы"

© Original Film (2019)
1 из 3
Кадр из фильма "Клаустрофобы"
© Original Film (2019)
2 из 3

Сцена из фильма "Клаустрофобы"

© Original Film (2019)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Клаустрофобы"

© Original Film (2019)

"Часто люди боятся идти на риск, опасаются за жизнь, — объясняет Фомин. — Они симпатизируют и сопереживают персонажу, сопоставляют себя с ним. Представляют, что бы чувствовали в подобной ситуации, как радовались бы победе. Сходство с архетипом в нашей голове дает жанру прирост поклонников".

Именно такая "солидарность" делает испытания, показанные в картинах, более реальными и потому понятными зрителям.
© 20th Century Fox (2014) О'Брайен в фильме "Бегущий в лабиринте"
Кадр из фильма Бегущий в лабиринте
© 20th Century Fox (2014)
О'Брайен в фильме "Бегущий в лабиринте"
Как, например, в антиутопии "Бегущий в лабиринте". Герои находятся в квадратном пространстве, окруженном Лабиринтом. О прошлой жизни не помнят ничего, кроме имени, и несколько лет ищут выход из ловушки. Но ее конструкция меняется каждую ночь и там обитают жуткие чудовища.
Ирина Смолярчук считает, что такие истории (можно вспомнить еще "Дивергент", "Куб" или "5-ю волну") помогают зрителю понять или переосмыслить собственную роль.
© 20th Century Fox (2015)

О'Брайен в фильме "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

Кадр из фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
1 из 3

О'Брайен в фильме "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

© 20th Century Fox (2015)
© 20th Century Fox (2015)

Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

Кадр из фильма Бегущий в лабиринте: Испытание огнём
2 из 3

Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

© 20th Century Fox (2015)
© Red Wagon Productions (2016)

Сцена из фильма "Дивергент, глава 3: За стеной"

Кадр из фильма Дивергент, глава 3: За стеной
3 из 3

Сцена из фильма "Дивергент, глава 3: За стеной"

© Red Wagon Productions (2016)
1 из 3

О'Брайен в фильме "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

© 20th Century Fox (2015)
2 из 3

Кадр из фильма "Бегущий в лабиринте: Испытание огнем"

© 20th Century Fox (2015)
3 из 3

Сцена из фильма "Дивергент, глава 3: За стеной"

© Red Wagon Productions (2016)

"Это еще и про понимание ролевых потребностей в обществе, — говорит она. — Кто-то стремится стать психологическим лидером — это необязательно про насилие или захватничество, это инстинкт, который человек пытается обнаружить".

Иными словами, картины про выживание с умом, загадки и борьбу не только развлекают, но и дают шанс осознать или переосмыслить свои социальные потребности. Режиссеры взывают к природным инстинктам, а зритель получает возможность отрефлексировать их в реальности, не прибегая к экстремальным способам, как персонажи на экране.
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