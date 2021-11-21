https://ria.ru/20211121/kiberataka-1760041279.html
Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, сообщили СМИ
Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.11.2021
Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, сообщили СМИ
Национальная иранская авиакомпания Mahan Air в воскресенье утром подверглась кибератаке, передает агентство Fars. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:34
2021-11-21T13:34
2021-11-21T13:34
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Национальная иранская авиакомпания Mahan Air в воскресенье утром подверглась кибератаке, передает агентство Fars."Сегодня утром национальная компания Mahan Airlines подверглась кибератаке, которая была благополучно отбита и нейтрализована", - говорится в сообщении.Отмечается, что сбоев в организации полетов не было, все рейсы были выполнены по плану.Иран часто подвергается кибератакам. Так во второй половине октября была нарушена система иранских АЗС, которая позволяла иранским водителям покупать бензин по льготным ценам. Позже власти заявили, что система подверглась кибератаке со стороны США и Израиля. В июле были выведены из строя компьютерные системы министерства транспорта Ирана. Также в результате атаки на системы управления государственной железнодорожной компании ранее наблюдались сбои в передвижении составов. Иранское агентство атомной энергетики 20 июня заявляло о технических сбоях на Бушерской АЭС, в результате чего ее работа была приостановлена на некоторое время.
https://ria.ru/20211116/kiberataki-1759252937.html
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в мире, израиль, сша, иран, mahan air
Иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, сообщили СМИ
Fars: иранская авиакомпания Mahan Air подверглась кибератаке, которая была отбита