https://ria.ru/20211121/khlopya-1760011122.html

Скрытая опасность "полезных" кукурузных хлопьев

Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях - РИА Новости, 21.11.2021

Скрытая опасность "полезных" кукурузных хлопьев

Кукурузные хлопья, которые многие россияне любят заливать молоком и есть на завтрак, далеко не всегда полезны. Каких компонентов в них быть не должно,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T02:08

2021-11-21T02:08

2021-11-21T02:08

общество

здоровье - общество

наталья нефедова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92397/98/923979861_0:0:4288:2412_1920x0_80_0_0_8a34de0a7ae06c1144384e05ad3bd6b4.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кукурузные хлопья, которые многие россияне любят заливать молоком и есть на завтрак, далеко не всегда полезны. Каких компонентов в них быть не должно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Нефедова.Выбирая кукурузные хлопья в магазине, стоит внимательно изучить состав этого продукта, иначе его употребление приведет к нежелательным для организма последствиям, предупредила она. Так, своим приятным вкусом популярное утреннее блюдо зачастую бывает обязано избыточному содержанию сахара. Однако в качественных кукурузных хлопьях должно быть минимальное количество этого вещества. На первом месте в перечне входящих в состав продукта ингредиентов должно стоять цельное зерно, а сахару следует находиться в конце списка, считает врач-диетолог.Орехи и сухофрукты тоже не должны входить в состав полезных кукурузных хлопьев, ошибочно считать эти добавки признаком хорошего продукта, продолжила она."Старайтесь покупать хлопья без сухофруктов. Дело в том, что их (сухофрукты, – ред.) очень часто обволакивают сахаром. Еще, если в хлопьях есть орехи и семена, то может быть и сахар", – пояснила врач-диетолог.По ее словам, лучше самостоятельно добавлять орехи, ягоды и сухофрукты в готовые хлопья."Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом уже сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу", – порекомендовала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20211120/yabloki-1759893442.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, наталья нефедова