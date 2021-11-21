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Скрытая опасность "полезных" кукурузных хлопьев
Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях - РИА Новости, 21.11.2021
Скрытая опасность "полезных" кукурузных хлопьев
Кукурузные хлопья, которые многие россияне любят заливать молоком и есть на завтрак, далеко не всегда полезны. Каких компонентов в них быть не должно,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T02:08
2021-11-21T02:08
общество
здоровье - общество
наталья нефедова
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кукурузные хлопья, которые многие россияне любят заливать молоком и есть на завтрак, далеко не всегда полезны. Каких компонентов в них быть не должно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Нефедова.Выбирая кукурузные хлопья в магазине, стоит внимательно изучить состав этого продукта, иначе его употребление приведет к нежелательным для организма последствиям, предупредила она. Так, своим приятным вкусом популярное утреннее блюдо зачастую бывает обязано избыточному содержанию сахара. Однако в качественных кукурузных хлопьях должно быть минимальное количество этого вещества. На первом месте в перечне входящих в состав продукта ингредиентов должно стоять цельное зерно, а сахару следует находиться в конце списка, считает врач-диетолог.Орехи и сухофрукты тоже не должны входить в состав полезных кукурузных хлопьев, ошибочно считать эти добавки признаком хорошего продукта, продолжила она."Старайтесь покупать хлопья без сухофруктов. Дело в том, что их (сухофрукты, – ред.) очень часто обволакивают сахаром. Еще, если в хлопьях есть орехи и семена, то может быть и сахар", – пояснила врач-диетолог.По ее словам, лучше самостоятельно добавлять орехи, ягоды и сухофрукты в готовые хлопья."Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом уже сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу", – порекомендовала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
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общество, здоровье - общество, наталья нефедова
02:08 21.11.2021
 
Россиянам рассказали, чего не должно быть в полезных кукурузных хлопьях

Диетолог Нефедова объяснила, что в кукурузных хлопьях не должно быть много сахара

© Fotolia / masheХлопья с ягодами
Хлопья с ягодами - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© Fotolia / mashe
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Кукурузные хлопья, которые многие россияне любят заливать молоком и есть на завтрак, далеко не всегда полезны. Каких компонентов в них быть не должно, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Нефедова.
Выбирая кукурузные хлопья в магазине, стоит внимательно изучить состав этого продукта, иначе его употребление приведет к нежелательным для организма последствиям, предупредила она. Так, своим приятным вкусом популярное утреннее блюдо зачастую бывает обязано избыточному содержанию сахара. Однако в качественных кукурузных хлопьях должно быть минимальное количество этого вещества. На первом месте в перечне входящих в состав продукта ингредиентов должно стоять цельное зерно, а сахару следует находиться в конце списка, считает врач-диетолог.
"Кукурузные хлопья на завтрак не должны быть сладкими. Сладкие хлопья – неправильные. Если вы покупаете хорошие хлопья, то в их составе должно стоять первым пунктом цельное зерно. Сахар может быть в составе, но он должен быть в самом конце, что означает минимальное его количество", – отметила Нефедова.
Орехи и сухофрукты тоже не должны входить в состав полезных кукурузных хлопьев, ошибочно считать эти добавки признаком хорошего продукта, продолжила она.
"Старайтесь покупать хлопья без сухофруктов. Дело в том, что их (сухофрукты, – ред.) очень часто обволакивают сахаром. Еще, если в хлопьях есть орехи и семена, то может быть и сахар", – пояснила врач-диетолог.
По ее словам, лучше самостоятельно добавлять орехи, ягоды и сухофрукты в готовые хлопья.
"Берите хорошие хлопья с содержанием клетчатки от четырех граммов и выше на 100 граммов продукта, а потом уже сами в них добавляйте ягоды, семечки, орехи и другое по вкусу", – порекомендовала Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоНаталья Нефедова
 
 
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