NYT: сын Байдена помог китайской компании совершить сделку

2021-11-21T04:56

ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Инвестиционная фирма, связанная с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, помогла китайской компании приобрести у американской один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенных в Демократической Республике Конго, сообщила газета New York Times.Покупателем, по данным издания, выступила китайская China Molybdenum, она получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в центральноафриканской стране.Сделке способствовала BHR (Bohai Harvest RST Shanghai Equity Investment Fund Management Co Ltd). Компанию вместе с китайскими партнерами основали в 2013 году Байден-младший и еще двое американцев. Трое граждан Соединенных Штатов входили в совет директоров и контролировали 30% BHR, отмечает газета. В то же время в этом году администрация Байдена предупредила, что Китай может использовать свое доминирующее положение в сфере добычи кобальта, чтобы помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей.В Белом доме отрицательно ответили на вопрос, знал ли глава государства о сделке с участием его сына.

