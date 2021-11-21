https://ria.ru/20211121/khanter-1760016517.html
NYT: сын Байдена помог китайской компании совершить сделку
NYT: сын Байдена помог китайской компании совершить сделку - РИА Новости, 21.11.2021
NYT: сын Байдена помог китайской компании совершить сделку
Инвестиционная фирма, связанная с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, помогла китайской компании приобрести у американской один из богатейших в РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T04:56
2021-11-21T04:56
2021-11-21T10:26
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Инвестиционная фирма, связанная с Хантером Байденом, сыном президента США Джо Байдена, помогла китайской компании приобрести у американской один из богатейших в мире кобальтовых рудников, расположенных в Демократической Республике Конго, сообщила газета New York Times.Покупателем, по данным издания, выступила китайская China Molybdenum, она получила 80% доли в Tenke Fungurume Mining, одном из крупнейших производителей кобальта в центральноафриканской стране.Сделке способствовала BHR (Bohai Harvest RST Shanghai Equity Investment Fund Management Co Ltd). Компанию вместе с китайскими партнерами основали в 2013 году Байден-младший и еще двое американцев. Трое граждан Соединенных Штатов входили в совет директоров и контролировали 30% BHR, отмечает газета. В то же время в этом году администрация Байдена предупредила, что Китай может использовать свое доминирующее положение в сфере добычи кобальта, чтобы помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей.В Белом доме отрицательно ответили на вопрос, знал ли глава государства о сделке с участием его сына.
https://ria.ru/20211021/bayden-1755703859.html
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в мире, сша, китай, джо байден, хантер байден
04:56 21.11.2021 (обновлено: 10:26 21.11.2021)
NYT: сын Байдена помог китайской компании совершить сделку
NYT: Хантер Байден помог китайской компании купить один из богатейших кобальтовых рудников