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СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока
СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока - РИА Новости, 21.11.2021
СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока
Суданская армия сняла все ограничения на передвижения с отстраненного премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает со ссылкой на источники телеканал... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:53
2021-11-21T13:53
в мире
судан
абдель фаттах аль-бурхан
абдалла хамдок
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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Суданская армия сняла все ограничения на передвижения с отстраненного премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".В воскресенье утром телеканал "Sky News Arabia" со ссылкой на свои источники сообщал, что суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов."Суданская армия сняла все ограничения на передвижения Абдаллы Хамдока", - сообщает "Аль-Арабия".Согласно источникам телеканала, Хамдок в настоящий момент направляется в президентский дворец для встречи с руководителем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html
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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок
13:53 21.11.2021
 
СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока

"Аль-Арабия": суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока

© REUTERS / Hannibal HanschkeПремьер-министр Судана Абдалла Хамдок
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Суданская армия сняла все ограничения на передвижения с отстраненного премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".
В воскресенье утром телеканал "Sky News Arabia" со ссылкой на свои источники сообщал, что суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов.
"Суданская армия сняла все ограничения на передвижения Абдаллы Хамдока", - сообщает "Аль-Арабия".
Согласно источникам телеканала, Хамдок в настоящий момент направляется в президентский дворец для встречи с руководителем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 15:32
США призвали военного лидера Судана восстановить гражданское правительство
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.
Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.
Глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 11:00
Лидер Судана аль-Бурхан: Судан продолжит реализацию проекта базы ВМФ России
 
В миреСуданАбдель Фаттах аль-БурханАбдалла Хамдок
 
 
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