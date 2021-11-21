https://ria.ru/20211121/khamdoka-1760042695.html

СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока

СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока - РИА Новости, 21.11.2021

СМИ: суданская армия сняла ограничения на передвижения премьера Хамдока

Суданская армия сняла все ограничения на передвижения с отстраненного премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает со ссылкой на источники телеканал... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:53

2021-11-21T13:53

2021-11-21T13:53

в мире

судан

абдель фаттах аль-бурхан

абдалла хамдок

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КАИР, 21 ноя – РИА Новости. Суданская армия сняла все ограничения на передвижения с отстраненного премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщает со ссылкой на источники телеканал "Аль-Арабия".В воскресенье утром телеканал "Sky News Arabia" со ссылкой на свои источники сообщал, что суданские военные и отстраненный от власти премьер-министр Абдалла Хамдок договорились о политической декларации, предусматривающей его возвращение на пост и формирование правительства технократов."Суданская армия сняла все ограничения на передвижения Абдаллы Хамдока", - сообщает "Аль-Арабия".Согласно источникам телеканала, Хамдок в настоящий момент направляется в президентский дворец для встречи с руководителем Суверенного совета Судана Абдель Фаттахом аль-Бурханом.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию, Хамдок находится с тех пор под домашним арестом.Новый Суверенный совет Судана приступил к работе на прошлой неделе, возглавил его вновь аль-Бурхан.

https://ria.ru/20211102/sudan-1757393069.html

https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html

судан

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в мире, судан, абдель фаттах аль-бурхан, абдалла хамдок