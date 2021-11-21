https://ria.ru/20211121/kazakhstan-1760041708.html

Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех

Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех - РИА Новости, 21.11.2021

Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех

Двенадцатилетний подросток скончался от ожогов, полученных при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана, таким образом,... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:42

2021-11-21T13:42

2021-11-21T13:42

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казахстан

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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток скончался от ожогов, полученных при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана, таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 16 ноября в трехквартирном доме барачного типа в поселке Шортанды прогремел взрыв газового баллона, после чего дом охватил пожар. На месте были обнаружены тела трех человек, еще 10, в том числе четверо детей, были госпитализированы."К большему сожалению, ребенок, 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени", - цитирует ведомство агентство "Казинформ".По данным пресс-службы, лечение продолжают получать еще трое детей, пострадавших при взрыве и последовавшем за ним пожаре. Один из них находится в реанимации с ожогом 60% тела в крайне тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20211119/somali-1759853879.html

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в мире, казахстан, акмолинская область, нур-султан