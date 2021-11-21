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Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех
Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех - РИА Новости, 21.11.2021
Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех
Двенадцатилетний подросток скончался от ожогов, полученных при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана, таким образом,... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:42
2021-11-21T13:42
2021-11-21T13:42
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АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток скончался от ожогов, полученных при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана, таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 16 ноября в трехквартирном доме барачного типа в поселке Шортанды прогремел взрыв газового баллона, после чего дом охватил пожар. На месте были обнаружены тела трех человек, еще 10, в том числе четверо детей, были госпитализированы."К большему сожалению, ребенок, 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени", - цитирует ведомство агентство "Казинформ".По данным пресс-службы, лечение продолжают получать еще трое детей, пострадавших при взрыве и последовавшем за ним пожаре. Один из них находится в реанимации с ожогом 60% тела в крайне тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20211119/somali-1759853879.html
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в мире, казахстан, акмолинская область, нур-султан
Число жертв взрыва газа в поселке в Казахстане выросло до четырех
Число жертв взрыва газа в поселке Шортанды в Казахстане выросло до четырех
АЛМА-АТА, 21 ноя - РИА Новости. Двенадцатилетний подросток скончался от ожогов, полученных при взрыве газа в жилом доме в поселке Шортанды в Акмолинской области Казахстана, таким образом, число жертв ЧП выросло до четырех, сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения Нур-Султана.
Ранее пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что 16 ноября в трехквартирном доме барачного типа в поселке Шортанды прогремел взрыв газового баллона, после чего дом охватил пожар. На месте были обнаружены тела трех человек, еще 10, в том числе четверо детей, были госпитализированы.
"К большему сожалению, ребенок, 2009 года рождения, пострадавший в результате взрыва в селе Шортанды Акмолинской области, скончался вечером 20 ноября. Отметим, что ребенок в столичную больницу был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Он незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации, так как состояние было критическим. Термический ожог тела составлял 70%. Также отмечался ожоговый шок крайне тяжелой степени", - цитирует ведомство агентство "Казинформ"
.
По данным пресс-службы, лечение продолжают получать еще трое детей, пострадавших при взрыве и последовавшем за ним пожаре. Один из них находится в реанимации с ожогом 60% тела в крайне тяжелом состоянии.