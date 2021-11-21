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В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины
В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины - РИА Новости, 21.11.2021
В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:53
2021-11-21T16:39
политика
украина
сша
дмитрий песков
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на Украину.По его словам, поведение Вашингтона "нелогично и неприлично".Представитель Кремля призвал США и партнеров по НАТО "прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями". Киев, в свою очередь, добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе, добавил он."Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше", — отметил Песков.Такие попытки он назвал "душераздирающим зрелищем", поскольку они повлекут за собой "самые серьезные последствия". При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого альянсу следует прекратить провокации у границ.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала о предупреждении разведки о подготовке Москвы к "вторжению" на территорию соседней страны. Владимир Путин назвал эти утверждения алармистскими.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.
https://ria.ru/20211121/ukraina-1760017629.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211121/general-1760036671.html
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политика, украина, сша, дмитрий песков, россия
13:53 21.11.2021 (обновлено: 16:39 21.11.2021)
 
В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины

Песков не исключил провокаций Запада для оправдания обвинений во "вторжении" на Украину

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на Украину.
"Этого нельзя исключать. Эта истерика нагнетается искусственно. Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки", — сказал Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" журналисту Павлу Зарубину на канале "Россия 1".
По его словам, поведение Вашингтона "нелогично и неприлично".
Представитель Кремля призвал США и партнеров по НАТО "прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями". Киев, в свою очередь, добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе, добавил он.
"Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше", — отметил Песков.
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Такие попытки он назвал "душераздирающим зрелищем", поскольку они повлекут за собой "самые серьезные последствия". При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого альянсу следует прекратить провокации у границ.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала о предупреждении разведки о подготовке Москвы к "вторжению" на территорию соседней страны. Владимир Путин назвал эти утверждения алармистскими.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.
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