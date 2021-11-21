https://ria.ru/20211121/isterika-1760042569.html

В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины

В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины - РИА Новости, 21.11.2021

В Кремле заявили об искусственном нагнетании истерики вокруг Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:53

2021-11-21T13:53

2021-11-21T16:39

политика

украина

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дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что западные политики и СМИ пытаются спровоцировать Россию утверждениями о подготовке "вторжения" на Украину.По его словам, поведение Вашингтона "нелогично и неприлично".Представитель Кремля призвал США и партнеров по НАТО "прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями". Киев, в свою очередь, добивается очередной попытки найти силовое решение конфликта в Донбассе, добавил он."Сотворить еще одну беду для самих себя и для всех в Европе. Вот чего добивается Украина. И добивается она это, скорее всего, под прикрытием вот тех самых учений НАТО, кораблей НАТО в Черном море — американских, британских солдат в регионе, которых становится все больше и больше", — отметил Песков.Такие попытки он назвал "душераздирающим зрелищем", поскольку они повлекут за собой "самые серьезные последствия". При этом российские власти видят выход из этой ситуации: для этого альянсу следует прекратить провокации у границ.Ранее газета New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц написала о предупреждении разведки о подготовке Москвы к "вторжению" на территорию соседней страны. Владимир Путин назвал эти утверждения алармистскими.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Киева в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а выпады в свой адрес считает предлогом, чтобы разместить больше военной техники НАТО близ границ.

https://ria.ru/20211121/ukraina-1760017629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211121/general-1760036671.html

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политика, украина, сша, дмитрий песков, россия