Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе
Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском континенте.
"Я думаю, что в интересах России под руководством Владимира Путина - чтобы Европа не была сильной, во-первых - на самом европейском континенте, во-вторых - в Африке. В наших же интересах - иметь более структурированные и динамичные отношения с Африкой", - заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, пытается ли Россия дестабилизировать Францию в Африке.
В этой связи он также напомнил о якобы присутствии российской охранной компании "Вагнер" в Мали, добавив, что в отношении группы готовятся европейские санкции. При этом ранее представитель генерального штаба Франции полковник Паскаль Янни заявлял, что французские военные не обнаружили доказательств присутствия компании "Вагнер" в Мали.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".