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Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе

Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе - РИА Новости, 21.11.2021

Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T16:31

2021-11-21T16:31

2021-11-21T16:31

мали

европа

африка

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дмитрий песков

сергей лавров

жан-ив ле дриан

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском континенте."Я думаю, что в интересах России под руководством Владимира Путина - чтобы Европа не была сильной, во-первых - на самом европейском континенте, во-вторых - в Африке. В наших же интересах - иметь более структурированные и динамичные отношения с Африкой", - заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, пытается ли Россия дестабилизировать Францию в Африке.В этой связи он также напомнил о якобы присутствии российской охранной компании "Вагнер" в Мали, добавив, что в отношении группы готовятся европейские санкции. При этом ранее представитель генерального штаба Франции полковник Паскаль Янни заявлял, что французские военные не обнаружили доказательств присутствия компании "Вагнер" в Мали.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".

https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html

мали

европа

африка

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россия

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мали, европа, африка, франция, москва, дмитрий песков, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия