Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211121/interes-1760056089.html
Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе
Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе - РИА Новости, 21.11.2021
Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T16:31
2021-11-21T16:31
мали
европа
африка
франция
москва
дмитрий песков
сергей лавров
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b1e5a7c9cb61f5b55a1e10ac71e6159e.jpg
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском континенте."Я думаю, что в интересах России под руководством Владимира Путина - чтобы Европа не была сильной, во-первых - на самом европейском континенте, во-вторых - в Африке. В наших же интересах - иметь более структурированные и динамичные отношения с Африкой", - заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, пытается ли Россия дестабилизировать Францию в Африке.В этой связи он также напомнил о якобы присутствии российской охранной компании "Вагнер" в Мали, добавив, что в отношении группы готовятся европейские санкции. При этом ранее представитель генерального штаба Франции полковник Паскаль Янни заявлял, что французские военные не обнаружили доказательств присутствия компании "Вагнер" в Мали.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
https://ria.ru/20211121/situatsiya-1760048644.html
мали
европа
африка
франция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/18/1502091817_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90770834a05c0febdc6d1ed12e536c17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мали, европа, африка, франция, москва, дмитрий песков, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия
16:31 21.11.2021
 
Глава МИД Франции заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил, что Россия не заинтересована в сильной Европе

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия "не заинтересована в сильной Европе", в том числе в ее сильной позиции на африканском континенте.
"Я думаю, что в интересах России под руководством Владимира Путина - чтобы Европа не была сильной, во-первых - на самом европейском континенте, во-вторых - в Африке. В наших же интересах - иметь более структурированные и динамичные отношения с Африкой", - заявил Ле Дриан в эфире радиостанции RTL в ответ на вопрос, пытается ли Россия дестабилизировать Францию в Африке.
В этой связи он также напомнил о якобы присутствии российской охранной компании "Вагнер" в Мали, добавив, что в отношении группы готовятся европейские санкции. При этом ранее представитель генерального штаба Франции полковник Паскаль Янни заявлял, что французские военные не обнаружили доказательств присутствия компании "Вагнер" в Мали.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 12 ноября, что обвинения в адрес России по отправке наемников в Мали беспочвенны. По его словам, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с Мали в военной сфере.
В Москве неоднократно опровергали утверждения о военном присутствии РФ в различных африканских странах, в частности, в Кремле заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с ЧВК "Вагнер".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
15:12
Глава МИД Франции призвал Путина вмешаться в ситуацию на польской границе
 
МалиЕвропаАфрикаФранцияМоскваДмитрий ПесковСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпу
03:06Адмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТО
03:00Врач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излучения
03:00Более половины россиян хотят взять ипотеку
02:55В Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодов
02:17Врач рассказала, какой русский продукт богат омега-3
02:17Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррель
02:10Названо еще одно последствие COVID-19
02:08Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться дома
02:06Американцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"
02:03Каст побеждает на выборах президента Чили
01:37СМИ назвали причину смерти Нины Руслановой
01:26На Украине заявили о первом применении Javelin в Донбассе
01:25СМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализме
01:25В Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:14В Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспекте
01:10Юрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января
01:04Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублей
01:00В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды
00:50Прокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве
Лента новостейМолния
СМИ: в США на рождественском параде водитель въехал в толпуАдмирал Попов заявил, что "Курск" погиб от столкновения с подлодкой НАТОВрач назвала приборы в доме, потенциально опасные из-за излученияБолее половины россиян хотят взять ипотекуВ Татарстане в общественном транспорте начала работать система QR-кодовВрач рассказала, какой русский продукт богат омега-3Цена нефти Brent впервые с 1 октября опустилась ниже 78 долларов за баррельНазвано еще одно последствие COVID-19Во Владивостоке из-за мощного циклона жителей призвали оставаться домаАмериканцев рассмешило сравнение Украины с "зубастой козой"Каст побеждает на выборах президента ЧилиСМИ назвали причину смерти Нины РуслановойНа Украине заявили о первом применении Javelin в ДонбассеСМИ: задержанный в Ленобласти после ДТП мужчина признался в каннибализмеВ Москве потушили пожар в хостеле на Волгоградском проспектеВ Москве локализовали пожар в хостеле на Волгоградском проспектеЮрист перечислил, какие налоги снизятся с 1 января Блогер Губденский незадолго до гибели пожертвовал 1,5 миллиона рублейВ Калифорнии 80 человек разграбили магазин одеждыПрокуратура организовала проверку из-за пожара в хостеле в Москве