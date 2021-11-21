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В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек
В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек - РИА Новости, 21.11.2021
В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек
Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш, сообщили власти штата. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T14:57
2021-11-21T14:57
в мире
индия
андхра-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш, сообщили власти штата."Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", - сообщил представитель властей телеканалу India TV.Главный министр штата Й.С. Джаган Мохан Редди провел аэрофотосъемку в пострадавших районах для оценки ущерба. Он обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчет потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов) родственникам погибших.Сообщается также о значительном ущербе домашнему скоту: погибли 612 голов крупного рогатого скота, более 1,7 тысячи овец и коз, общий убыток составил примерно 23,1 миллиона рупий (310 тысяч долларов).Как сообщил министр по доходам и ликвидации последствий стихийных бедствий Андхра-Прадеш Саттур Рамачандран, с 1 октября и до настоящего времени в штате выпало 518,99 мм осадков, что на 68% больше, чем в среднем за этот период.
https://ria.ru/20211105/indoneziya-1757774186.html
https://ria.ru/20211116/evropa-1759223284.html
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в мире, индия, андхра-прадеш
14:57 21.11.2021
 
В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек

В Индии из-за наводнения погибли почти 30 человек, более ста пропали без вести

© AP PhotoПоследствия наводнений в штате Андхра-Прадеш, Индия
Последствия наводнений в штате Андхра-Прадеш, Индия - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя – РИА Новости. Как минимум 29 человек погибли и более 100 пропали без вести из-за наводнений в юго-западном индийском штате Андхра-Прадеш, сообщили власти штата.
"Число погибших выросло до 29, затоплены 1316 деревень. В связи с большой вероятностью осадков правительство штата перешло в режим ожидания", - сообщил представитель властей телеканалу India TV.
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Главный министр штата Й.С. Джаган Мохан Редди провел аэрофотосъемку в пострадавших районах для оценки ущерба. Он обсудил сложившуюся ситуацию с местными чиновниками, получил подробную информацию о разрушениях и попросил провести подсчет потерь урожая, как только паводок отступит. Правительство штата объявило о выплате по 500 тысяч рупий (6,7 тысячи долларов) родственникам погибших.
Сообщается также о значительном ущербе домашнему скоту: погибли 612 голов крупного рогатого скота, более 1,7 тысячи овец и коз, общий убыток составил примерно 23,1 миллиона рупий (310 тысяч долларов).
Как сообщил министр по доходам и ликвидации последствий стихийных бедствий Андхра-Прадеш Саттур Рамачандран, с 1 октября и до настоящего времени в штате выпало 518,99 мм осадков, что на 68% больше, чем в среднем за этот период.
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В миреИндияАндхра-Прадеш
 
 
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