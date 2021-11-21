https://ria.ru/20211121/indiya-1760024329.html

Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге

Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге - РИА Новости, 21.11.2021

Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге

Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS. РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T09:46

2021-11-21T09:46

2021-11-21T14:07

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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя — РИА Новости. Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS.Сорокалетнего электрика Шрикеша Кумара сбил мотоцикл в городе Морадабад на севере страны. Врачи признали его мертвым, после чего тело поместили в морг. Родственники опознали мужчину и согласились на вскрытие. Погибший пролежал в морозильнике семь часов, когда его невестка заметила, что он дышит. Сейчас Кумар проходит лечение в медицинском центре в Мируте, его состояние улучшилось. По словам невестки, "он еще не пришел в сознание". Она рассказала, что семья намерена подать жалобу на врачей за проявленную халатность.

https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html

https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html

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в мире, индия, здоровье - общество