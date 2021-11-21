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Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге - РИА Новости, 21.11.2021
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге
Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:46
2021-11-21T14:07
в мире
индия
здоровье - общество
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя — РИА Новости. Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS.Сорокалетнего электрика Шрикеша Кумара сбил мотоцикл в городе Морадабад на севере страны. Врачи признали его мертвым, после чего тело поместили в морг. Родственники опознали мужчину и согласились на вскрытие. Погибший пролежал в морозильнике семь часов, когда его невестка заметила, что он дышит. Сейчас Кумар проходит лечение в медицинском центре в Мируте, его состояние улучшилось. По словам невестки, "он еще не пришел в сознание". Она рассказала, что семья намерена подать жалобу на врачей за проявленную халатность.
https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html
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в мире, индия, здоровье - общество
09:46 21.11.2021 (обновлено: 14:07 21.11.2021)
 
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге

Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морозильной камере морга

© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Индии
Скорая помощь в Индии - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя — РИА Новости. Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS.
Сорокалетнего электрика Шрикеша Кумара сбил мотоцикл в городе Морадабад на севере страны. Врачи признали его мертвым, после чего тело поместили в морг.
Больница - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
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Родственники опознали мужчину и согласились на вскрытие. Погибший пролежал в морозильнике семь часов, когда его невестка заметила, что он дышит.

"Сотрудник скорой медицинской помощи осмотрел пациента в три часа ночи, и у него не было сердцебиения. Он осматривал этого человека несколько раз. После этого он был объявлен мертвым, но утром полиция и его семья признали его живым. Было приказано провести расследование. Теперь наша приоритетная задача — спасти его жизнь", — сказал главный медицинский суперинтендант Морадабада доктор Шив Сингх.

Сейчас Кумар проходит лечение в медицинском центре в Мируте, его состояние улучшилось. По словам невестки, "он еще не пришел в сознание". Она рассказала, что семья намерена подать жалобу на врачей за проявленную халатность.
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