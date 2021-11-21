https://ria.ru/20211121/indiya-1760024329.html
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге - РИА Новости, 21.11.2021
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге
Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T09:46
2021-11-21T09:46
2021-11-21T14:07
в мире
индия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_0:350:2958:2014_1920x0_80_0_0_3dcb4ecbb544c16830e772d0afb43524.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 ноя — РИА Новости. Считавшийся умершим житель Индии "воскрес" после семи часов в морозильной камере морга, сообщает издание IANS.Сорокалетнего электрика Шрикеша Кумара сбил мотоцикл в городе Морадабад на севере страны. Врачи признали его мертвым, после чего тело поместили в морг. Родственники опознали мужчину и согласились на вскрытие. Погибший пролежал в морозильнике семь часов, когда его невестка заметила, что он дышит. Сейчас Кумар проходит лечение в медицинском центре в Мируте, его состояние улучшилось. По словам невестки, "он еще не пришел в сознание". Она рассказала, что семья намерена подать жалобу на врачей за проявленную халатность.
https://ria.ru/20210625/morg-1738560888.html
https://ria.ru/20201128/morg-1586725207.html
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730198498_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_918a6096c81fa53e816d031e95b9f18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индия, здоровье - общество
09:46 21.11.2021 (обновлено: 14:07 21.11.2021)
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морге
Сбитый на дороге житель Индии выжил, проведя семь часов в морозильной камере морга