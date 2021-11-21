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На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию

На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию - РИА Новости, 21.11.2021

На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию

На Елисейский полях в Париже в воскресенье включили рождественскую иллюминацию, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2021

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в мире

париж

франция

анастасия иванова

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ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. На Елисейский полях в Париже в воскресенье включили рождественскую иллюминацию, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничную иллюминацию торжественно зажгли в 19:10 (21:10 мск). Гирляндами с красной подсветкой в форме стакана покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки.Если в прошлом году из-за пандемии зажжение рождественской иллюминации проходило без публики, то сегодня сотни жителей Парижа и туристов собрались на Елисейских полях полюбоваться праздничной атмосферой.После того, как деревья зажглись красными огоньками, на Елисейских полях начался концерт.Считается, что именно с зажжения иллюминации в конце ноября в Париже начинается рождественский сезон, который сопровождается ярмарками и гуляниями.Иллюминация на Елисейских полях в этом году будет включаться с 17:00 до 2:00 до 9 января 2022 года.

париж

франция

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в мире, париж, франция, анастасия иванова