https://ria.ru/20211121/illyuminatsiya-1760090286.html
На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию
На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию - РИА Новости, 21.11.2021
На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию
На Елисейский полях в Париже в воскресенье включили рождественскую иллюминацию, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T22:35
2021-11-21T22:35
2021-11-21T22:42
в мире
париж
франция
анастасия иванова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa3df86421d2262cfdc340442a7d1caf.jpg
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. На Елисейский полях в Париже в воскресенье включили рождественскую иллюминацию, передаёт корреспондент РИА Новости.Праздничную иллюминацию торжественно зажгли в 19:10 (21:10 мск). Гирляндами с красной подсветкой в форме стакана покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки.Если в прошлом году из-за пандемии зажжение рождественской иллюминации проходило без публики, то сегодня сотни жителей Парижа и туристов собрались на Елисейских полях полюбоваться праздничной атмосферой.После того, как деревья зажглись красными огоньками, на Елисейских полях начался концерт.Считается, что именно с зажжения иллюминации в конце ноября в Париже начинается рождественский сезон, который сопровождается ярмарками и гуляниями.Иллюминация на Елисейских полях в этом году будет включаться с 17:00 до 2:00 до 9 января 2022 года.
париж
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759776792_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6060f29b0b8b55281b8f98ee91f89a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, франция, анастасия иванова
22:35 21.11.2021 (обновлено: 22:42 21.11.2021)
На Елисейских полях зажгли рождественскую иллюминацию
На Елисейских полях в Париже зажгли рождественскую иллюминацию
ПАРИЖ, 21 ноя - РИА Новости, Анастасия Иванова. На Елисейский полях в Париже в воскресенье включили рождественскую иллюминацию, передаёт корреспондент РИА Новости.
Праздничную иллюминацию торжественно зажгли в 19:10 (21:10 мск). Гирляндами с красной подсветкой в форме стакана покрыты около 400 деревьев по обе стороны от Триумфальной арки.
Если в прошлом году из-за пандемии зажжение рождественской иллюминации проходило без публики, то сегодня сотни жителей Парижа
и туристов собрались на Елисейских полях полюбоваться праздничной атмосферой.
После того, как деревья зажглись красными огоньками, на Елисейских полях начался концерт.
Считается, что именно с зажжения иллюминации в конце ноября в Париже начинается рождественский сезон, который сопровождается ярмарками и гуляниями.
Иллюминация на Елисейских полях в этом году будет включаться с 17:00 до 2:00 до 9 января 2022 года.