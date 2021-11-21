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В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС
В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС - РИА Новости, 21.11.2021
В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС
Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T17:23
2021-11-21T17:23
общество
молдавия
евросоюз
северная африка
александр гребенкин
россия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, "по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан"."Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", - сказал Гребенкин.Ежегодно на государственной границе РФ выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска, добавил он."В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен", - отметил Гребенкин.
https://ria.ru/20211114/migranty-1759029823.html
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общество, молдавия, евросоюз, северная африка, александр гребенкин, россия
17:23 21.11.2021
 
В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

В Совбезе заявили о росте числа незаконных мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

© РИА Новости / Владимир Горовых / Перейти в фотобанкПограничник проверяет документы
Пограничник проверяет документы - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© РИА Новости / Владимир Горовых
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".
По его словам, "по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан".
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"Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", - сказал Гребенкин.
Ежегодно на государственной границе РФ выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска, добавил он.
"В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен", - отметил Гребенкин.
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ОбществоМолдавияЕвросоюзСеверная АфрикаАлександр ГребенкинРоссия
 
 
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