https://ria.ru/20211121/granitsa-1760060577.html

В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС - РИА Новости, 21.11.2021

В Совбезе заявили о росте числа мигрантов-транзитников через Россию в ЕС

Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, заявил заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T17:23

2021-11-21T17:23

2021-11-21T17:23

общество

молдавия

евросоюз

северная африка

александр гребенкин

россия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз, становится все больше, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью "Российской газете".По его словам, "по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан"."Их основную часть составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, использующих нашу страну в качестве транзитной для того, чтобы попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни", - сказал Гребенкин.Ежегодно на государственной границе РФ выявляются более 20 тысяч иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тысяч мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска, добавил он."В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тысячи иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен", - отметил Гребенкин.

https://ria.ru/20211114/migranty-1759029823.html

https://ria.ru/20210604/migranty-1735607449.html

молдавия

северная африка

россия

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общество, молдавия, евросоюз, северная африка, александр гребенкин, россия