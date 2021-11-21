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Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией
Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2021
Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией
Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T13:24
2021-11-21T13:24
в мире
белоруссия
польша
богдан безпалько
матеуш моравецкий
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В настоящее время Польша закрыла только пункт пропуска "Кузница" по дороге из Белостока в Гродно."В принципе я допускаю, что поляки могут принять такие меры, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о вероятности закрытия границы с Белоруссией. - Это еще большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, еще большее подталкивание Белоруссии в сторону России. (Однако) Белоруссии это не грозит ничем, потому что она и так находится в изоляции, против нее вводится шестой пакет санкций, Лукашенко не признается западными лидерами в качестве президента, а экономические санкции подталкивают Белоруссию к дефолту все ближе и ближе".Вместе с тем, добавил эксперт, саму Польшу этот возможный шаг ее властей может лишить экономического транзита. "Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например", - пояснил эксперт.Еще одним последствием может стать уменьшение потока мигрантов из Белоруссии в Польшу, "просто технически - ввиду того, что граница будет перекрыта", предположил Безпалько. При этом, добавил он, сами мигранты станут "предметом технического торга между Лукашенко и лидерами Евросоюза". "В рамках этого торга он (Лукашенко - ред.) может, например, попросить денег (на депортацию - ред.) так же, как в свое время Эрдоган", - сказал он. Однако существенное отличие заключается в том, что в Турцию попали несколько миллионов беженцев, в то время как в Белоруссии их всего несколько тысяч, подчеркнул эксперт. На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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в мире, белоруссия, польша, богдан безпалько, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:24 21.11.2021
 
Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией

Политолог Безпалько: закрытие Польшей границы с Белоруссией подтолкнет Минск к Москве

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В настоящее время Польша закрыла только пункт пропуска "Кузница" по дороге из Белостока в Гродно.
"В принципе я допускаю, что поляки могут принять такие меры, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о вероятности закрытия границы с Белоруссией. - Это еще большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, еще большее подталкивание Белоруссии в сторону России. (Однако) Белоруссии это не грозит ничем, потому что она и так находится в изоляции, против нее вводится шестой пакет санкций, Лукашенко не признается западными лидерами в качестве президента, а экономические санкции подталкивают Белоруссию к дефолту все ближе и ближе".
Вместе с тем, добавил эксперт, саму Польшу этот возможный шаг ее властей может лишить экономического транзита. "Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например", - пояснил эксперт.
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 12:54Инфографика
Откуда приехали и куда направляются "белорусские" мигранты
Еще одним последствием может стать уменьшение потока мигрантов из Белоруссии в Польшу, "просто технически - ввиду того, что граница будет перекрыта", предположил Безпалько. При этом, добавил он, сами мигранты станут "предметом технического торга между Лукашенко и лидерами Евросоюза". "В рамках этого торга он (Лукашенко - ред.) может, например, попросить денег (на депортацию - ред.) так же, как в свое время Эрдоган", - сказал он. Однако существенное отличие заключается в том, что в Турцию попали несколько миллионов беженцев, в то время как в Белоруссии их всего несколько тысяч, подчеркнул эксперт.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
Забор на польско-белорусской границе
19 ноября, 19:42Инфографика
Забор на польско-белорусской границе
Инфографика
Посмотреть
 
В миреБелоруссияПольшаБогдан БезпалькоМатеуш МоравецкийСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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