https://ria.ru/20211121/granitsa-1760040352.html

Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией

Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией - РИА Новости, 21.11.2021

Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией

Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T13:24

2021-11-21T13:24

2021-11-21T13:24

в мире

белоруссия

польша

богдан безпалько

матеуш моравецкий

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775756_0:56:2000:1181_1920x0_80_0_0_efcd211a975aff12b66185c2a65ecbfb.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Ранее в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В настоящее время Польша закрыла только пункт пропуска "Кузница" по дороге из Белостока в Гродно."В принципе я допускаю, что поляки могут принять такие меры, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о вероятности закрытия границы с Белоруссией. - Это еще большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, еще большее подталкивание Белоруссии в сторону России. (Однако) Белоруссии это не грозит ничем, потому что она и так находится в изоляции, против нее вводится шестой пакет санкций, Лукашенко не признается западными лидерами в качестве президента, а экономические санкции подталкивают Белоруссию к дефолту все ближе и ближе".Вместе с тем, добавил эксперт, саму Польшу этот возможный шаг ее властей может лишить экономического транзита. "Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например", - пояснил эксперт.Еще одним последствием может стать уменьшение потока мигрантов из Белоруссии в Польшу, "просто технически - ввиду того, что граница будет перекрыта", предположил Безпалько. При этом, добавил он, сами мигранты станут "предметом технического торга между Лукашенко и лидерами Евросоюза". "В рамках этого торга он (Лукашенко - ред.) может, например, попросить денег (на депортацию - ред.) так же, как в свое время Эрдоган", - сказал он. Однако существенное отличие заключается в том, что в Турцию попали несколько миллионов беженцев, в то время как в Белоруссии их всего несколько тысяч, подчеркнул эксперт. На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, богдан безпалько, матеуш моравецкий, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии