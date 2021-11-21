Эксперт оценил шансы на закрытие Польшей границы с Белоруссией
Политолог Безпалько: закрытие Польшей границы с Белоруссией подтолкнет Минск к Москве
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Власти Польши вполне могут закрыть границу с Белоруссией, однако это лишь подтолкнет Минск в сторону Москвы, сказал в беседе с РИА Новости член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее в воскресенье польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не исключает закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. В настоящее время Польша закрыла только пункт пропуска "Кузница" по дороге из Белостока в Гродно.
"В принципе я допускаю, что поляки могут принять такие меры, - сказал эксперт, отвечая на вопрос о вероятности закрытия границы с Белоруссией. - Это еще большее охлаждение отношений Белоруссии и Польши, еще большее подталкивание Белоруссии в сторону России. (Однако) Белоруссии это не грозит ничем, потому что она и так находится в изоляции, против нее вводится шестой пакет санкций, Лукашенко не признается западными лидерами в качестве президента, а экономические санкции подталкивают Белоруссию к дефолту все ближе и ближе".
Вместе с тем, добавил эксперт, саму Польшу этот возможный шаг ее властей может лишить экономического транзита. "Но это ударит не только по Польше, но и по тем, кто его осуществляет. По китайцам, например", - пояснил эксперт.
Еще одним последствием может стать уменьшение потока мигрантов из Белоруссии в Польшу, "просто технически - ввиду того, что граница будет перекрыта", предположил Безпалько. При этом, добавил он, сами мигранты станут "предметом технического торга между Лукашенко и лидерами Евросоюза". "В рамках этого торга он (Лукашенко - ред.) может, например, попросить денег (на депортацию - ред.) так же, как в свое время Эрдоган", - сказал он. Однако существенное отличие заключается в том, что в Турцию попали несколько миллионов беженцев, в то время как в Белоруссии их всего несколько тысяч, подчеркнул эксперт.
На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.