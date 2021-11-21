https://ria.ru/20211121/granitsa-1760037987.html

В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 21.11.2021

В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Ситуацию в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе можно назвать непростой, заявил директор по противодействию ЧС Европейского... РИА Новости, 21.11.2021

2021-11-21T12:50

2021-11-21T12:50

2021-11-21T12:50

в мире

белоруссия

польша

воз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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КПП БРУЗГИ, 21 ноя - РИА Новости. Ситуацию в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе можно назвать непростой, заявил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб."Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания", - сообщил Рокеншауб журналистам по итогам своего визита в центр "Брузги".ВОЗ также изучает влияние слезоточивого газа, который польские пограничники использовали против мигрантов.По его словам, ВОЗ собирается поставить в центр медикаменты, медицинские принадлежности, предметы гигиены.

https://ria.ru/20211118/migranty-1759720831.html

белоруссия

польша

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в мире, белоруссия, польша, воз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии