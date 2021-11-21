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В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши
В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 21.11.2021
В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Ситуацию в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе можно назвать непростой, заявил директор по противодействию ЧС Европейского... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T12:50
2021-11-21T12:50
2021-11-21T12:50
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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КПП БРУЗГИ, 21 ноя - РИА Новости. Ситуацию в логистическом центре "Брузги" на белорусско-польской границе можно назвать непростой, заявил директор по противодействию ЧС Европейского регионального бюро ВОЗ Джеральд Рокеншауб."Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, вызывающей большую озабоченность. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых хронические заболевания", - сообщил Рокеншауб журналистам по итогам своего визита в центр "Брузги".ВОЗ также изучает влияние слезоточивого газа, который польские пограничники использовали против мигрантов.По его словам, ВОЗ собирается поставить в центр медикаменты, медицинские принадлежности, предметы гигиены.
https://ria.ru/20211118/migranty-1759720831.html
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в мире, белоруссия, польша, воз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
В ВОЗ оценили ситуацию на границе Белоруссии и Польши
Представитель ВОЗ Рокеншауб назвал ситуацию на границе Белоруссии и Польши непростой