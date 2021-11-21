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В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с коронавирусом - РИА Новости, 21.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с COVID, на ИВЛ находятся 687 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.11.2021
2021-11-21T11:26
2021-11-21T11:26
2021-11-21T11:26
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 882 человека с COVID, на ИВЛ находятся 687 человек, сообщает в воскресенье столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 3438 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 882 человека. На ИВЛ находятся 687 человек. В городе выздоровел еще 6081 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 729 001", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 882 человека с COVID-19